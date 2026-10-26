रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के तीसरे मुकाबले शुरू हो गए हैं। तीसरे मुकाबले में मुंबई का सामना हरियाणा से हो रहा है। पहले दोनों मैच पारी से जीतने वाली मुंबई की टीम ने एक बार फिर विशाल स्कोर की ओर कदम बढ़ा लिया है। मुंबई के ओपनर अंगकृष रघुवंशी और नंबर 3 के बल्लेबाज मुशीर खान ने बेहतरीन शतक लगाते हुए टीम के लिए विशाल स्कोर की नींव रख दी है।

हरियाणा के खिलाफ मुंबई ने पहले खेलते हुए मैच के पहले दिन अपना पहला विकेट 12 रन पर ही गंवा दिया था। ओपनर दिव्यांश सक्सेना 7 गेंद पर 10 रन बनाकर अमन कुमार का शिकार बने थे। उसके बाद दूसरे ओपनर अंगकृष रघुवंशी को साथ मिला मुशीर खान का। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 208 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। अंगकृष ने 180 गेंद पर 114 रन बनाए।

अंगकृष रघुवंशी ने अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। वह समंत झाखड़ का शिकार बने। मुंबई की टीम ने पहले दिन चायकाल तक 2 विकेट पर 238 रन बना लिए थे। सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान 103 रन बनाकर नाबाद थे। उनके साथ कप्तान सिद्धेश लाड 9 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। अंगकृष और मुशीर के शतक से मुंबई ने एक बार फिर विशाल स्कोर की ओर कदम बढ़ा लिया है।

मुंबई ने पारी से जीते पहले दोनों मुकाबले

मुंबई की टीम ने पहले मैच में इस सीजन चंडीगढ़ को पारी और 155 रन से मात दी थी। इस मैच में पहले खेलते हुए मुंबई ने 496 रन बनाए थे। फिर गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत चंडीगढ़ को 78 और 196 रन पर समेटा था। तुषार देशपांडे ने इस मैच में 7 विकेट झटके थे। उसके बाद दूसरे मुकाबले में भी मुंबई ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ एक ही पारी खेली थी।

हिमाचल के खिलाफ मुकाबले में पहले खेलते हुए मुंबई ने 528 रन बनाए थे। सरफराज खान ने 154 रन की पारी खेली थी। इसके बाद गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल दिखाया। मुंबई के गेंदबाजों ने हिमाचल की टीम को पहली पारी में 140 और फिर दूसरी पारी में 291 रन पर समेटते हुए पारी और 97 रन से मुकाबला जीत लिया। इन दोनों मैचों के बाद एलीट ग्रुप डी में मुंबई 14 अंक लेकर टॉप पर है।

Ranji Trophy: सारांश जैन ने झटके 7 विकेट, मध्य प्रदेश के खिलाफ बिहार 99 रन पर आउट

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के खिलाफ बिहार ने पहली पारी में घुटने टेक दिए। इंदौर के होल्कर स्टेडिम में बिहार की टीम सिर्फ 99 रन बना पाई। मध्य प्रदेश के लिए ऑफ स्पिनर सारांश जैन ने 7 विकेट झटके। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





