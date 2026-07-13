भारत की 2011 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के सदस्य और पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने हुक्का विवाद पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बचाव किया है। उन्होंने इरफान पठान के दावे पर सवाल उठाए हैं। संन्यास लेने के बाद पठान ने कहा था कि धोनी उन खिलाड़ियों को तवज्जो देते थे जो उनके लिए हुक्का लगाते थे। उनके इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था। इस विवाद पर मुनाफ ने धोनी का बचाव किया। भारत के पूर्व कप्तान की आलोचना को खारिज कर दिया।

अपने अनुभव को साझा करते हुए मुनाफ ने पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज धोनी की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने गेंदबाजों को अपनी योजनाओं को लागू करने की आजादी दी और जरूरत पड़ने पर दूसरे विकल्प भी दिए। विमल कुमार के पॉडकास्ट में उन्होंने हुक्के वाले दावे पर सवाल उठाया कि पूर्व खिलाड़ी खेल से रिटायर होने के बाद ही ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? अगर धोनी मुंह खोल देंगे तो क्या होगा?

अगर वो मुंह खोल देगा तो क्या होगा?

मुनाफ पटेल ने कहा, ‘आप अगर सच्चे थे तो उस टाइम बोले होते। आज रिटायर हो के और कुछ भी बोल रहे हो तो उसका तो मतलब है ही नहीं ना। या तो आपके फॉलोवर्स बढ़ा रहे हो या उसे बदनाम कर रहे हो दो ही चीज है। भाई वो उसने आज तक एक भी रिप्लाई दिया? सोचो अगर वो मुंह खोल देगा तो क्या होगा?’

बोलता तो एमएस धोनी नहीं रहता

यह पूछे जाने पर कि धोनी कुछ बोलते क्यों नहीं है? मुनाफ ने कहा, ‘उसका लेवल और जो बोल रहा उसके लेवल में तो बहुत ज्यादा फर्क है। वो इसलिए तो एमएस धोनी है कि वो नहीं बोल रहा। बोलता तो एमएस धोनी नहीं रहता। तो आपका चुप रहना है आंसर है। हर चीज के लिए क्या ही सर किसी को आंसर देना है। जब आप सच्चे थे तो उस टाइम बोलते।’

हुक्का क्यों बना रहे थे

मुनाफ ने कहा, ‘मुझे तो इतना समझ आ रहा है। अब तो आप घर बैठे हो पैसे कमा रहे हो। बोलने के पैसे कमा रहे हो तो आप कुछ भी बोल रहे हो। तब आप खुद ही थे ना जो हुक्का बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? भाई लोगों की लड़ाई तो यही है कि उसके रूम में जाके हुक्का बनाना पड़ता था। तो भाई जब आपकी खुद गलती थी तो ना पीते।’

व्यसन के लिए खुद जा रहे थे

मुनाफ ने आगे कहा, ‘मुनाफ पटेल और गौतम गंभीर तो कभी नहीं पिए। इशांत शर्मा कभी नहीं पिया है। वीरेंद्र सहवाग कभी नहीं पिया है। सचिन तेंदुलकर कभी नहीं तो आप भी न पीते न। आप लड़ क्यों रहे हो अब? व्यसन के लिए खुद जा रहे थे तो भाई खुद पीना है तो खुद बना लो। वो बना के तो थोड़ी दे सकता है। वो तो कैप्टन है।’

भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दुसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। पूरी खबर पढ़ें।