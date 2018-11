मुंबई इंडियंस ने पूछा था सवाल, जवाब में CSK ने उतार दिए तीन-तीन धोनी!

आईपीएल के महामुकाबले को लेकर एक बार फिर तैयारियों का दौर तेज हो गया है। खिलाड़ियों के चयन के साथ-साथ प्रमोशन की भी सुगबुगाहट होने लगी है। इस फटाफट मुकाबले की खासियत ही है इसका रोमांच। इस लीग के मुकाबले में जब दो टीमें मैदान में आमने-सामने उतरती हैं तो बस एक ही धुन सवार होती है जीत। ऐसे में मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि इस लीग को अभी शुरू होने में समय है लेकिन इससे पहले ही टीमें आपस में सोशल मीडिया पर एक अलग ही मुकाबला खेलती दिख रही हैं। ऐसी ही एक वाकया मंगलवार को ट्विटर वपर देखने को मिला।

दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के आलराउंडर खिलाड़ी और मुंबई इंडियंस के चहेते खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड और भाई क्रुणाल पांड्या संग ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की। हार्दिक की इसी तस्वीर को मुंबई इंडियंस ने शेयर करते हुए लिखा कि इससे बेहतर आलराउंडर खिलाड़ी की तिकड़ी ढूंढ़ कर दीखाइए, हमें इंतजार रहेगा?

Find a better allrounder trio. We will wait #CricketMeriJaan @hardikpandya7 @KieronPollard55 @krunalpandya24 https://t.co/wBnnKrVdF9

— Mumbai Indians (@mipaltan) November 13, 2018