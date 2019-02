आगामी आईपीएल सीजन-12 का रोमांच 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और पहले दो हफ्तों के जारी शेड्यूल को देखते हुए खास रणनीति भी बना रही हैं लेकिन इसी बीच इस लीग की चैंपियन माने जाने वाली टीम मुंबई इंडियंस ने अपने ही कप्तान का विकल्प खोज लिया है। जी हां आप को ये बात सुनने में भले ही हैरान करने वाली लग रही हो लेकिन ये सच है कि मुंबई इंडियंस को रोहित से अच्छा बल्लेबाज मिल गया है जिसकी पुष्टि खुद इस टीम ने करते हुए ट्विटर पर शेयर किया है। खास बात ये है कि इस दिग्गज खिलाड़ी को रिप्लेस करने वाला बल्लेबाज एक कोई नामी क्रिकेटर नहीं बल्कि एक जूनियर खिलाड़ी है।

दरअसल हुआ यूं कि मुंबई इंडियंस के इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में रिजवी स्प्रिंगफील्ड के अभिनव सिंह ने 265 रनों की पारी खेली और आपको याद हो कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 264 रनों की पारी रोहित शर्मा के नाम है जो उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। ऐसे में मुंबई इंडियंस ने एक ट्वीट करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा कि आपके 264 से भी अच्छी पारी खेलने वाला अब हमारे पास है। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

.@ImRo45, we’ve got someone who has bettered your 264

Rizvi Springfield’s Abhinav Singh struck 265 in his side’s win on Day 1 of the MI Inter-School Cricket Tournament #CricketMeriJaan pic.twitter.com/SUwVbi0dkO

— Mumbai Indians (@mipaltan) February 27, 2019