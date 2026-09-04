मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से आने वाले को घरेलू सत्र पर फिल्म बनाने की अनुमति मांगी है। एसोसिएशन का प्लान है कि वह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट सीजन पर अमेजन प्राइम सीरीज ‘द टेस्ट’ जैसी डॉक्यू-सीरीज या देश की सबसे सफल और मशहूर डोमेस्टिक टीम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माए।

एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘हमने बीसीसीआई से कुछ अनुमति मांगी हैं क्योंकि हम मुंबई सीनियर टीम के पूरे सीजन को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। यह वेब सीरीज होगी या डॉक्यूमेंट्री यह आगे बढ़ने पर तय होगा, लेकिन योजना यह है कि फैंस को यह बताया जाए कि पूरे सीजन में मुंबई की टीम के पर्दे के पीछे क्या होता है।’ एमसीए ने जाने-माने डायरेक्टर पैट्रिक ग्राहम को हायर किया है।

मुंबई क्रिकेट की विरासत को दुनिया को दिखाना है

नाइक ने कहा कि हमारा विजन मुंबई क्रिकेट की विरासत को दुनिया को दिखाना है। उन्होंने कहा, ‘हम अपनी सीनियर टीम की रणजी ट्रॉफी की तैयारी के पहले दिन से लेकर सीजन के फाइनल मैच तक के सफर को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। मुंबई क्रिकेट की इतनी समृद्ध विरासत है और हमें लगा, क्यों न इसे दुनिया को दिखाया जाए? लोगों को देखने दें कि 42 बार की रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम बनाने में क्या-क्या होता है।’

एमसीए का ओटीटी से पैसे कमाने का प्लान

एमसीए को बोर्ड से सकारात्मक जवाब की उम्मीद है। पता चला है कि उनके स्टाफ एग्जीक्यूटिव ने परमिशन के लिए बीसीसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमांग अमीन से मुलाकात की। यह पहली बार है जब कोई एसोसिएशन इस तरह का प्रपोजल लेकर आया था। अगर यह पास हो जाता है तो एमसीए मुंबई की सीनियर टीम को उनके प्रैक्टिस सेशन शुरू होने के दिन से कवर करेगा और खिलाड़ियों के सफर को भी फॉलो करेगा। रणजी ट्रॉफी सीजन अगले महीने से शुरू होने वाला है। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी होंगी। पता चला है कि एमसीए इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचकर पैसे कमाने का प्लान बना रहा है।