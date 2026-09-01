मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर चयन समिति ने आगामी रणजी सीजन से पहले एक बड़ा फैसला किया है। शार्दुल ठाकुर की जगह अनुभवी सिद्धेश लाड को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक शार्दुल को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कप्तानी से हटाया गया है। वहीं सिद्धेश पिछले सीजन भी शार्दुल की गैरमौजूदगी में टीम के कप्तान बनाए गए थे। पिछले सीजन लाड ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 774 रन ठोके थे।

शार्दुल ठाकुर ने 2025-26 सत्र के लिए अजिंक्य रहाणे की जगह मुंबई की कप्तानी संभाली थी, जिसमें 42 बार की रणजी ट्रॉफी विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई थी। हालांकि, लाड ने अपने बल्ले का जादू दिखाया था। उन्होंने पिछले रणजी ट्रॉफी सत्र में 8 मैच खेलते हुए 77.40 की औसत से 774 रन बनाए थे जिसमें पांच शतक और एक अर्धशतक शामिल था। बता दें कि 34 वर्षीय लाड बीच में मुंबई को छोड़कर गोवा चले गए थे। फिर उन्होंने एक साल की ‘कूल ऑफ’ अवधि पूरी करने के बाद 2024-25 में मुंबई की टीम में वापसी की थी।

अब वह आगामी रणजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। मुंबई क्रिकेट संघ्र (एमसीए) के एक शीर्ष अधिकारी ने लाड की नियुक्ति की पुष्टि की है। रणजी सत्र की शुरुआत 11 अक्टूबर को होगी और मुंबई की टीम अपने पहले मैच में चंडीगढ़ से भिड़ेगी। शार्दुल ठाकुर कप्तानी से हटे हैं लेकिन वह टीम का अहम हिस्सा बने रहेंगे। चयन समिति का मानना है कि शार्दुल को उनके खेल के साथ कप्तानी का दबाव ना दिया जाए और उनका वर्कलोड मैनेज किया जाए।

कैसा है सिद्धेश लाड का करियर रिकॉर्ड?

सिद्धेश लाड के करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 समेत सभी फॉर्मेट में 8 हजार से अधिक रन बनाए हैं। उनके नाम 82 फर्स्ट क्लास मैचों में 5623 रन और 8 विकेट दर्ज हैं। वहीं लिस्ट में लाड ने 56 मैचों में 1571 रन बनाए और 20 विकेट झटके हैं। टी20 में वह 61 मैचों में 944 रन के साथ 23 विकेट भी ले चुके हैं।

IND A vs AUS A: 3 वनडे, 2 अनाधिकारिक टेस्ट का पूरा शेड्यूल; ऑस्ट्रेलियाई टीम का हुआ ऐलान

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच सितंबर-अक्टूबर 2026 में दो अनाधिकारिक टेस्ट और तीन अनाधिकारिक वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यह सभी मैच पुडुचेरी में होंगे, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ए के स्क्वाड घोषित हुए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





