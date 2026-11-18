सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मुंबई की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 में शानदार प्रदर्शन कर रही है। मुंबई ने इस टूर्नामेंट के तीसरे चरण के मुकाबले में यानी अपने तीसरे लीग मैच में गोवा को 18 रन से हरा दिया और जीत की हैट्रिक लगाई। मुंबई के अब 3 मैचों में 12 अंक हो गए हैं और ये टीम ग्रुप डी की अंकतालिका में पहले नंबर पर बनी हुई है।

इस मुकाबले में गोवा के खिलाफ मुंबई ने टॉस जीता था और फिर बैटिंग करने का फैसला किया। पहले खेलते हुए मुंबई ने 18.5 ओवर में 207 रन बनाए और गोवा को जीत के लिए 208 रन का टारगेट दिया। गोवा ने मैच में अच्छी फाइट की, लेकिन जीत के स्कोर तक नहीं पहुंच पाया और 19 ओवर में 189 रन के स्कोर पर आउट हो गई। मुंबई की जीत में साईराज पाटिल के ऑलराउंड प्रदर्शन की शानदार भूमिका रही जिन्होंने 21 गेंदों पर 40 रन बनाए और फिर 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

साईराज का शानदार प्रदर्शन, मुशीर ने खेली 44 रन की पारी

मुंबई के लिए इस मैच में मुशीर खान ने सबसे बड़ी 44 रन की पारी खेली जबकि साईराज ने 21 गेंदों पर 40 रन बनाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 12 गेंदों पर 25 रन बनाए जबकि शिवम दुबे ने 23 रन तो वहीं सरफराज खान ने 16 रन की पारी खेली। मैक्सवेल स्वामीनाथन ने अपनी टीम के लिए 14 गेंदों पर 28 रन बनाए। गोवा के लिए दीपराज गांवकर, शुभम तारी, वासुकी कौशिक और फेलिक्स एलेमाओ ने 2-2 विकेट लिए।

ललित यादव ने बनाए 81 रन

गोवा को लिए ललित यादव ने शानदार पारी खेली और 41 गेंदों पर 81 रन ठोक डाले, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सके। इसके अलावा दीपराज गांवकर ने 30 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। मुंबई के लिए साईराज ने 3 विकेट लिए जबकि शिवम दुबे और तुषार देशपांड को 2-2 सफलता मिली इसके अलावा मैक्सवेल स्वामीनाथन और अथर्व अंकोलकर को भी एक-एक विकेट मिले।

आर्यवीर की बैटिंग में है पिता वीरेंद्र सहवाग की झलक, 297 रन की पारी खेलकर आए थे सुर्खियों में; U19 एशिया कप में किया कमाल

आर्यवीर सहवाग काफी हद तक अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की तरह ही बैटिंग करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में दोनों बिल्कुल अलग हैं। अंडर 19 एशिया कप 2026 में अपने प्रदर्शन के बाद आर्यवीर अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की छवि से बाहर निकलते नजर आए। (इस खबर को पढ़ने के लिए क्लिक करें)