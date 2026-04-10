आईपीएल 2026 के 15वें मैच में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरी गेंद पर केकेआर के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के हीरो रहे लखनऊ के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज मुकुल चौधरी। उन्होंने 27 गेंद पर नाबाद 54 रन की बेहतरीन पारी खेली। मुकुल ने इस पारी में दो चौके और सात गगनचुंबी छक्के लगाए। इस मैच में लखनऊ की टीम हार के मुंह से निकलकर जीत तक पहुंची।

LSG का आईपीएल में दूसरी बार ऐसा कारनामा

वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरी गेंद पर तीन विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। लखनऊ की आईपीएल में दूसरी बार यह आखिरी गेंद पर जीत आई। इससे पहले 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लखनऊ की टीम 213 रन चेज करते हुए 1 विकेट से मुकाबला जीती थी। उस मैच में भी लखनऊ को आखिरी गेंद पर जीत मिली थी।

मुकुल चौधरी ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स को एक समय 24 गेंद पर जीत के लिए 54 रन चाहिए थे और जीत के लिए सिर्फ 3 विकेट बाकी थे। एक छोर पर आवेश खान थे और दूसरे छोर पर युवा मुकुल चौधरी। यहां से मुकुल ने ऐसी पारी खेली जिसने उनका नाम सु्र्खियों में ला दिया। इस पारी में मुकुल चौधरी के नाम तीन बड़े रिकॉर्ड दर्ज हुए:-

1- मुकुल चौधरी ने इस पारी में 7 सिक्स लगाए और यह LSG के किसी बल्लेबाज के नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के थे।

2- आईपीएल में रन चेज करते हुए किसी भी टीम के नंबर 7 या उससे नीचे के खिलाड़ी द्वारा लगाए गए दूसरे सबसे ज्यादा छक्के भी हैं। इससे पहले 2018 में सीएसके के लिए खेलते हुए ड्वेन ब्रावो ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 छक्के लगाए थे।

3- मुकुल चौधरी ने इस जीत में 8वें विकेट के लिए आवेश खान के साथ नाबाद 54 रन की साझेदारी की। आईपीएल में यह किसी भी सफर रन चेज की 8वें या उससे नीचे के विकेट की यह सबसे बड़ी साझेदारी रही।

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राजस्थान के झुंझुनू में मुकुल पले-बढ़े हैं, जहां क्रिकेट की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पिता दलीप कुमार चौधरी हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा खेल में करियर बनाए, लेकिन राह काफी मुश्किल थी। पैसे की तंगी थी और मौका मिलना भी आसान नहीं था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



