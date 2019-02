भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन समिति ने शुक्रवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को नहीं चुना गया। जिसके बाद ट्विटर पर लोगों ने चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद को जमकर ट्रोल किया। अब एमएसके प्रसाद ने इस बारे में सफाई दी है। एमएसके प्रसाद ने दिनेश कार्तिक के स्थान पर चुने गए युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत का समर्थन करते हुए कहा कि विश्व कप के लिए टीम को अंतिम रूप देने से पहले टीम प्रबंधन पंत को कुछ और मौके देना चाहता है।

दिनेश कार्तिक को टी20 टीम में चुना गया है लेकिन उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है। इस सीरीज में चयनकर्ताओं ने विश्वकप को मद्देनजर रखते हुए सभी सीनियर खिलाड़ियों को चुना है। ऐसे में दिनेश कार्तिक को नहीं चुना जाना इस बात का संकेत है कि चयनकर्ता उन्हें विश्वकप टीम में नहीं देखना चाहते। इस बारे में जब एमएसके प्रसाद से पुछा गया तो उन्होंने कहा ‘इस से पहले भारत ने न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेली थी। वहां कार्तिक को इसलिए मौका दिया था क्योंकि हम पंत को आराम देना चाहते थे। पंत ने लगातार 4 टेस्ट मैच खेले थे और इसके बाद हम उन्हें आराम देना चाहते थे। इस दौरान पंत ने इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 में भी अच्छा किया। तो आखिरी फैसला लेने से पहले हम उन्हें वनडे में कुछ और मौके देना चाहते थे।’

