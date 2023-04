IPL 2023: एमएस धोनी और केएल राहुल ने लगाई गेंदबाजों की क्लास, माही ने दी धमकी तो लखनऊ के कप्तान ने बताई हार की वजह

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तेज गेंदबाजों पर नाराज दिखे। उन्होंने गेंदबाजों को वॉर्निंग देते हुए कहा कि अगर गेंदबाजी में सुधार नहीं किया तो नए कप्तान के अंडर खेलना होगा।

चेन्नई के खिलाफ मिली हार के बाद केएल राहुल ने गेंदबाजों को जिम्मेदार बताया तो वहीं धोनी भी जीत के बाद गेंदबाजों पर भड़के। (फोटो सोर्स: आईपीएल)

आईपीएल 2023 में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 12 रन से मात देकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की। वहीं लखनऊ की टीम को भी पहली हार नसीब हुई। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने हार का ठीकरा गेंदबाजों के सिर फोड़ा तो वहीं चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी जीत से ज्यादा खुश नजर नहीं आए और उन्होंने भी गेंदबाजों की क्लास लगाई। दरअसल, मैच खत्म होने के बाद दोनों टीम के कप्तान ने अपने-अपने गेंदबाजों पर नाराजगी जाहिर की। एक तरफ धोनी अपने तेज गेंदबाजों से नाखुश दिखे तो वहीं केएल राहुल ने भी हार के लिए गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराया। धोनी ने मैच प्रेजेंटेशन के दौरान टीम के गेंदबाजों पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर तेज गेंदबाजी में सुधार नहीं होता है तो नए कप्तान के अंडर खेलने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि लखनऊ 218 रन का टारगेट देने के बाद भी चेन्नई ने 12 रन से यह मैच जीता था और इसकी सबसे बड़ी वजह दीपक चाहर थे, जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 55 रन लुटा दिए और एक भी विकेट हासिल नहीं किया। वहीं केएल राहुल ने हार के लिए गेंदबाजों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि आज बॉलिंग सही दिशा में नहीं हुई, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। क्या कहा केएल राहुल ने? केएल राहुल ने हार की वजह पर बोलते हुए कहा कि हमारी गेंदबाजी हार की सबसे बड़ा कारण रही। राहुल ने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने सही एरिया में गेंदबाजी नहीं की, जिसकी वजह से चेन्नई के बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी का मौका मिला। राहुल ने कहा कि गेंदबाजों को पिच से मदद मिल रही थी, लेकिन हमारे बॉलर उसका फायदा नहीं उठा सके। राहुल ने आगे कहा कि विपक्षी टीम में जब अच्छे बल्लेबाज होते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। डेवोन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी की लेकिन हमें इस हार से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। राहुल ने आगे कहा कि हमारे लिए 6 ओवर में 70 रन देना काफी महंगा पड़ा। धोनी ने दूसरी बार दी कप्तानी छोड़ने की धमकी मैच खत्म होने के बाद धोनी गेंदबाजों से नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा, “यह एक हाई स्कोरिंग मैच था, हमने भी नहीं सोचा था कि विकेट बल्लेबाजी के लिए इतना अनुकूल होगा। मैं सोच रहा था कि विकेट काफी धीमा होगा, लेकिन विकेट ऐसा था जहां आप रन बना सकते थे। मैं विकेट से काफी हैरान हुआ हूं। आज हमारी बल्लेबाजी सही रही, लेकिन तेज गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है। हमारे गेंदबाजों ने परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी नहीं की। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि विपक्षी टीम के गेंदबाज क्या कर रहे हैं? हमारे गेंदबाजों को उस पर भी नजर रखनी चाहिए। एक और बात यह है कि उन्हें (दीपक चाहर) वाइड और नो बॉल पर कंट्रोल करना होगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें एक नए कप्तान के अंडर खेलना होगा। यह मेरी दूसरी वॉर्निंग होगी और फिर मैं चला जाऊंगा।” चेन्नई के गेंदबाजों ने फेंकी 13 वाइड और 3 नो बॉल आपको बता दें कि लखनऊ के खिलाफ मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 217 रन बनाए थे। 218 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम सिर्फ 12 रन से मैच हारी। चेन्नई की ओर से दीपक चाहर सबसे महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 13 से ज्यादा की इकोनॉमी से 55 रन दे दिए। लखनऊ के खिलाफ मैच में चेन्नई के गेंदबाजों ने 13 वाइड और 3 नो बॉल फेंकी। इसमें दीपक चाहर ने सबसे ज्यादा 5 वाइड गेंद फेंकी। तुषार देशपांडे ने 4 वाइड और 3 नो बॉल की तो वहीं हंगरगेकर ने 3 वाइड गेंद डाली। धोनी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बहुत आहत हुए हैं और इसीलिए उन्होंने कप्तानी छोड़ने की बात कह डाली। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram