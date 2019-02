भारत ने शुक्रवार को ऑकलैंड में खेले गए दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात देते हुए टी-20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। मेजबान टीम के लिए सबसे ज्यादा 50 रन कोलिन डी ग्रैंडहोम ने बनाए, वहीं रॉस टेलर ने 42 रन की अहम पारी खेली। इसके जवाब में भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। रोहित के अलावा धवन ने 30 और ऋृषभ पंत ने 40 रन की अहम पारी खेली। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने भी 17 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक अजीबोगरीब शॉट देखने को मिला, जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है।

दरअसल, मैच में विजय शंकर (14) जब आउट हुए तो महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋृषभ पंत का साथ देने के लिए मैदान में उतरे। मैच का 16वां ओवर चल रहा था और न्यूजीलैंड की ओर से स्पिनर ईश सोढ़ी गेंदबाजी कर रहे थे। इस बीच सोढ़ी ने ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी को स्टंप करने की योजना बनाई। सोढ़ी ने जैसे ही धोनी को स्टंप करने के इरादे से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, उससे कुछ सेकेंड पहले ही धोनी बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से आगे बढ़ चुके थे। लेकिन धोनी ने तेजी से गेंद को भांपते हुए फुल स्ट्रेच पर एक हाथ से अजीबोगरीब शॉट खेल दिया। यही नहीं उन्होंने इस पर एक रन भी चुरा लिया और इस तरह सोढ़ी की योजना पूरी तरह से विफल हो गई। धोनी के इस शॉट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

#Dhoni does it again. He was deceived by the bowler but in turn he deceived the ball with a one hand shot through point. He does unbelievable things with ease. #NZvIND #dhoniagain pic.twitter.com/VkFIYCzjyW

— Siddharth Arjun (@sidarjun7188) February 8, 2019