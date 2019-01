एडिलेड के मैदान पर भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया ने सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। 299 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां कप्तान कोहली ने शानदार शतक जड़ा तो टीम इंडिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाज एमएस धोनी भी अपने पुराने रंग में दिखे और नाबाद 55 रनों की पारी खेलकर टीम को अपने पुराने स्टाइल में जीत दिलाई, लेकिन इस मैच में ऐसा कुछ घटा जिसपर न तो विपक्षी टीम की नजर पड़ी और न ही अंपायर और कैमरे की। इस मैच का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलियन मीडिया और कई खिलाड़ी इस मामसे को तूल दे रहे हैं।

दरअसल एक वाकया 45वें ओवर में घटा जब मैच अपने पूरे रोमांच पर था। इस ओवर में नाथन लायन ने एक गेंद फेकी और धोनी ने उसे धीरे से पुश करके एक रन दौड़ा लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि धोनी क्रीज तक नहीं पहुंचे हैं और किसी ने इसे नोटिस भी नहीं किया वहीं अगली गेंद पर कार्तिक ने सिंगल लेकर ओवर खत्म कर दिया। वहीं, अगर आईसीसी की रूलबुक की मानें तो टीम को 5 रन की पेनल्टी लग सकती है अगर उसका खिलाड़ी शॉर्ट रन दौड़ता है। हालांकि इस मैच को भारत ने 4 गेंद रहते ही धोनी के सिक्सर की बदौलत जीत लिया।

Did anyone notice that dhoni actually didn’t complete the run here? pic.twitter.com/F9KjKiFILc

— neich (@neicho32) January 15, 2019