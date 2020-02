महेंद्र सिंह धोनी पिछले साल जुलाई से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। हालांकि, इससे सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। अलबत्ता उनके हार्ड-डाई फैंस इस बात को जानने को बेकरार हैं कि वे मैदान पर वापसी कब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब भी उनकी कोई तस्वीर या वीडियो वायरल होता है, उस पर कमेंट करने वालों की बाढ़ सी आती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनके दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वे इन दिनों मालदीव में परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं।

एक वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी अपने क्रिकेटर दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह और पीयूष चावला को पानी-पूरी खिलाते दिख रहे हैं। धोनी रुद्र प्रताप सिंह (आरपी सिंह) और पीयूष चावला को गोलगप्पे बनाकर उन्हें सर्व करते हुए दिख रहे हैं। इसमें रुद्र प्रताप धोनी से कह रहे हैं, ‘क्या मैं आपसे ऑर्डर ले सकता हूं?’ इस पर भारतीय टीम को दो बार-बार विश्व चैंपियन बनाने वाले धोनी कहते हैं, ‘हां अगर आप चाहें तो।’ फिर आरपी सिंह कहते हैं, ‘जल्दी दो यार।’ इस पर धोनी कहते हैं, ‘अबे टाइम लगता है, खाओ।’ दूसरे में वे अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलते दिख रहे हैं।

