आईपीएल 2019 का रोमांच अब समाप्त हो गया है और मुंबई इंडियंस की टीम ने आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग को 1 रन से हराकर चौथी बार आईपीएल खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। एक समय लग रहा था कि सीएसके की टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी लेकिन वॉटसन के आउट होते ही उसकी उम्मीदों को झटका लगा। इस हार से चेन्नई के फैंस तो काफी दुखी हैं ही लेकिन एमएस धोनी को भी इस खिताब के न जीत पाने का मलाल है और वो टूट गए हैं। ऐसा कहना है भारत के कमेंटेटर और पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर का।

संजय ने मैच के बाद ट्विटर पर लिखा कि फाइनल मैच के बाद जब मैं धोनी से बात कर रहा था तो उनकी बात सुनकर मुझे काफी दुख हो रहा था। मैने धोनी को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, वो अंदर से काफी टूटे नजर आ रहे थे। बता दें कि मैच के बाद एमएस धोनी ने कहा था कि इस मैच में दोनों ही टीमों ने कई गलतियां की लेकिन जिस टीम ने कम गलती की वो इस मैच को जीत गया। इसके बाद धोनी ने कहा था कि हमने इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और हमारे मध्यक्रम की बल्लेबाजी ने भी काफी निराश किया।

My heart went out to Dhoni speaking to him in the post match, he seemed really heartbroken. Never seen him like that before.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) May 12, 2019