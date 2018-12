टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान एमएस धोनी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारत में ही आराम फरमा रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एम श्रीनिवासन की किताब ‘Defying The Paradigm, के विमोचन के मौके पर 28 दिसंबर को धोनी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में धोनी ने अपनी आईपीएल की टीम चेन्नई सुपरकिंग के बारे में बात करते हुए बताया कि इस टीम से मेरे करियर में एक रम और कोक जैसा एक परेफेक्ट मिक्स आया है। इस किताब का विमोचन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के हांथों हुआ जिसकी पहली कॉपी एमएस धोनी को ही सौंपी गई।

इस मौके पर धोनी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आईपीएल के पहले सीजन की नीलामी में उन्हें सीएसके द्वारा खरीदा जाएगा जिसके मालिक श्रीनिवासन हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट मिक्स की तरह है। धोनी, श्रीनिवासन की तारीफ करते हुआ कहा कि वो जितना क्रिकेट खेलने से प्यार करते हैं उतना ही उन्हें गोल्फ खेलना भी पसंद है।

Thala Dhoni receives the first copy of the coffee table book Defying the Paradigm from the Hon’ble CM of Tamil Nadu Thiru. Edappadi K Palaniswami! #NSBookLaunch #WhistlePodu pic.twitter.com/VSZhRnBPql

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 28, 2018