R Sridhar on MS Dhoni: टीम इंडिया (Team India) के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर (R Sridhar) ने खुलासा किया है कि वह जानते थे कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) विश्व कप 2019 (World Cup 2019) के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया था। आर श्रीधर (R Sridhar) ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के बीच न्यूजीलैंड और भारत (IND vs NZ) के बीच विश्व कप सेमीफाइनल के रिजर्व डे के दौरान हुई बातचीत को लेकर अपनी किताब में जिक्र किया है। बातचीत के दौरान धोनी ने ऐसी बात कही जिससे पता चला कि वह आगे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे।

हालांकि, महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) के संन्यास नहीं लिया, लेकिन इसके बाद वह खेले भी नहीं। 15 अगस्त 2020 को अचानक से उन्होंने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। 2014 से 2021 के बीच टीम इंडिया (Team India) के फील्डिंग कोच रहे आर श्रीधर (R Sridhar) ने अपनी किताबा कोचिंग बेयांड- माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम (Coaching Beyond- My days with the Indian cricket team) ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के संन्यास को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

मैं जानता था MS Dhoni ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है

आर श्रीधर (R Sridhar) ने किताब में बताया है, “अब मैं बता सकता हूं कि बीसीसीआई (BCCI) के साथ इंटरव्यू में मैं एंटीगा से शामिल हुआ था। मैं जानता था कि सभी एमएस (MS Dhoni) ने देश के लिए अपना आखिरी मैच खेल लिया है। बेशक उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की थी, लेकिन मैं आपको बताउंगा कि मुझे क्यों पता था। मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में रिजर्व डे की सुबह, मैं ब्रेकफास्ट हॉल में सबसे पहले पहुंचा। मैं अपनी कॉफी पी रहा था जब एमएस और ऋषभ (Rishabh Pant) अंदर आए और मेरी टेबल पर बैठ गए।”

मैं टीम के साथ अपनी आखिरी बस ड्राइव को मिस नहीं करना चाहता

आर श्रीधर (R Sridhar) ने आगे बताया, ” न्यूजीलैंड को कुछ और ओवर बल्लेबाजी करनी थी और उसके बाद हम अपनी पारी शुरू करते, इसलिए मैच जल्दी खत्म होता। ऋषभ (Rishabh Pant) ने एमएस (MS Dhoni) से हिंदी में कहा, ‘भैया, कुछ लोग आज ही लंदन जाने की योजना बना रहे हैं। क्या आप ऐसा करेंगे?’ एमएस ने जवाब दिया, ‘नहीं, ऋषभ मैं टीम के साथ अपनी आखिरी बस ड्राइव को मिस नहीं करना चाहता।” बता दें कि टीम इंडिया यह मैच हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। इस मैच में धोनी रन आउट हुए थे।