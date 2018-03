भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपने स्कूल के दिन उस वक्त याद आ गए जब वह पू्र्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के स्कूल पहुंचे। सहवाग ने धोनी का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज अपने स्कूल के दिनों को याद करते दिख रहे हैं। दरअसल, धोनी सहवाग इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और खुद के स्कूल के दिनों के बारे में बातें की। इसके अलावा उन्होंने अपने सपने के बारे में भी बताया। वीरू द्वारा शेयर किए गए वीडियो में धोनी ने बताया कि वह भी शायद भविष्य में बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं।

सहवाग द्वारा शेयर किए गए वीडियो में धोनी कह रहे हैं, ‘सहवाग इंटरनेशनल स्कूल आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यह स्कूल बच्चों को शानदार सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह रही कि यहां आकर मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद आ गई। मैं मानता हूं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ खेल पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बहुत अच्छा स्कूल है, भविष्य में अगर कभी मैं खुद का स्कूल खोलूं तो यहां के ब्लूप्रिंट को जरूर शेयर करूंगा। यहां खेल पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, बच्चों को अच्छी सुविधाएं भी दी जाती हैं। साथ ही बच्चों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्लीज यहां आइए और सहवाग इंटरनेशनल स्कूल से जुड़िए और हो सकता है अगले साल आप मुझसे यहां मिल सकें।’

What a day to remember it was for all the students and everyone present , when the man himself, MS Dhoni was at @SehwagSchool .

— Virender Sehwag (@virendersehwag) March 28, 2018