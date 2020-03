इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। टीम को महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह कामयाब बनाया है, उससे क्रिकेटर काफी प्रभावित हैं। आईपीएल में पुरुषों के साथ महिलाओं के लिए मुकाबले होते हैं। हालांकि, पुरुषों के लिए पूरा एक टूर्नामेंट होता है, जबकि महिलाओं के लिए तीन या चार मैच। भारतीय महिला टीम की सफलतम गेंदबाज पूनम यादव ने आईपीएल में खेलने की इच्छा जताई है। वे इस टूर्नामेंट में चेन्नई सुपरकिंग्स की महिला टीम के लिए खेलना चाहती हैं।

पूनम यादव ने कहा, ‘‘मुझे एक मौका दीजिए, मैं जरूर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गेंदबाजी करना चाहूंगी’।’’ उन्होंने एक ट्विटर पर एक सवाल के जबाव में यह कहा। दरअसल, पूनम से यह पूछा गया कि वे आईपीएल में किस टीम के लिए खेलना चाहेंगी। चेन्नई सुपरकिंग्स ने पूनम को मजेदार जबाव दिया। फ्रैंचाइजी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, ‘‘शेरनियां असली शिकारी होती हैं।’’

Given a chance, would love to roll my arm over for @ChennaiIPL #AskPY #WomensIPL https://t.co/YeyZ5h2s9R

— Poonam Yadav (@poonam_yadav24) March 22, 2020