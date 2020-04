महेंद्र सिंह जितने बड़े खिलाड़ी हैं उतने ही बड़े वह देशभक्त भी हैं। 38 साल के धोनी ने अपने खेल को लेकर जहां एक ओर करोड़ों लोगों से प्यार पाया है तो वहीं तमाम दफा उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। हालांकि माही ने कभी किसी पर अपनी भड़ास नहीं निकाली बल्कि गेम के जरिए खुद को सिद्ध करके दिखाया और ट्रोल्स को जवाब दिया। वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह की हालत के बारे में तो आप सबको पता ही है जब उन्होंने शतक जड़ने के बाद मैदान पर खून की उल्टियां की थीं। फिर भी वह पिच पर डटे रहे और बाद में मैन ऑफ सीरीज भी चुने गए थे। बता दें कि ऐसी ही एक घटना धोनी के साथ भी हो चुकी है। जी हां, इस हकीकत को जो भी जानेगा वह भावुक हो जाएगा।

एक बार जब धोनी दर्द से कराह रहे थे फिर भी देश के लिए माही मैदान पर डटे रहे। गौरतलब है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी को लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया था। यह भी कहा गया कि अब उनका दौर चला गया और वे आगे खेल नहीं सकते। कई लोगों ने उन्हें टीम से निकाले जाने की मांग भी की थी। धोनी को लेकर न जाने क्या-क्या बातें हुई और तरह तरह के मीम्स बनने लगे थे। उनके बारे में भी कहा गया था कि उन्हें टीम में जगह भी नहीं मिलेगी। कई सीनियर्स अधिकारियों ने भी धोनी पर सवालिया निशान किया था। मगर किसी को भी यह पता नहीं था कि इंग्लैंड के खिलाफ माही किस कंडीशन में बल्लेबाजी कर रहे थे। धोनी की हालत मैदान में बेहद खराब थी, उनके अंगूठे में चोट थी और लगातार खून निकल रहा था। वह बार-बार अपने अंगूठे को मुंह में डाल रहे थे।

.@msdhoni played with an injured thumb, and spat out blood. But still, there are “Experts” out there on social media, who question his “intent”. Stupefied is the word!#TeamIndia #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/uetkN903Yz

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) July 2, 2019