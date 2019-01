सिडनी के मैदान पर भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 34 रनों से जीत हासिल कर 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, और कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 288 रन बनाए। इसके जवाब में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पहले ही ओवर में भारत को धवन के रूप में झटका लगा उसके बाद कप्तान कोहली और रायडू भी 4 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। हालांकि इस मैच में धोनी ने मुश्किल वक्त में टीम को देखते हुए अपनी पोजिशन में बदलाव किया और ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए। रोहित के साथ धोनी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को इस मैच में वापस ला दिया था और लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अंपायर के एक गलत फैसले ने टीम को फिर मुश्किलों में लाकर खड़ा कर दिया और रोहित के शतक के बाद भी टीम इंडिया इस मैच को हार गया।

दरअसल इस मैच में तीन शुरुआती झटकों के बाद रोहित और धोनी के बीच कमाल की शतकीय साझेदारी हुई और टीम इंडिया की उम्मीदें फिर से बढ़ने लगीं। धोनी और रोहित अर्धशतक लगाकर मैदान में मौजूद थे कि 33वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। धोनी 51 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बेहरनड्राफ जिन्होंने इस मैच में सभी को प्रभावित किया उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर ने आउट करार दिया। हालांकि भारत के पास रिव्यू न होने के चलते धोनी को पवेलियन लौटना पड़ा जबकि रिप्ले में देखने पर साफ पता चलता है कि गेंद की पिचिंग आउट साइड पर थी।

India are out of reviews and Dhoni has to go… #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/WRYVQPxwIM

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 12, 2019