भारत ने एशिया कप-2018 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को नौ विकेट से हराकर जीत के अभियान को जारी रखा है। पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सात विकेट पर 237 रन पर रोका। इसके बाद 39.3 ओवर में एक विकेट खोकर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। शिखर और रोहित ने शतकीय पारी खेल टीम को जीत दिलाने का काम किया। मैच के दौरान भारतीय टीम को पहला विकेट डीआरएस के जरिए मिला। युजवेंद्र चहल की गेंद इमाम उल हक के पैड पर जा लगी लेकिन अंपायार ने चहल की एलबीडब्‍ल्‍यू की अपील को नकार दिया। इसके बाद विकेट के पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान रोहित शर्मा को डीआरएस लेने की नसीहत दी। धोनी के कहने पर रोहित ने डीआरएस का प्रयोग किया और बल्लेबाज विकेट के सामने पाया गया। अंपायर को अपना फैसला बदलकर इमाम को आउट देना पड़ा। धोनी ने एक बार फिर अपने फैसले साबित कर दिया कि आखिर क्यों डिसीजन रिव्‍यू सिस्‍टम को उनके फैन्स धोनी रिव्‍यू सिस्‍टम कहकर पुकारते हैं।

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक 20 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के बाद सोशल मीडिया पर धोनी के प्रशंसकों ने उनकी जमकर तारीफ की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब धोनी के रिव्यू लेने से विपक्षी टीम के बल्लेबाज को पवेलियन जाना पड़ा है। इससे पहले भी धोनी ने कई अहम मौकों पर डीआरएस के जरिए टीम को सफलता दिलाने का काम किया है।

रोहित शर्मा ही नहीं टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली भी रिव्यू लेने से पहले धोनी से पूछना बेहतर समझते हैं। कई मौकों पर देखा गया है कि जिस रिव्यू में धोनी की रजामंदी नहीं होती वो अक्सर गलत पाया जाता है। भारत ने पाकिस्तान को हरा फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। शुक्रवार को बांग्लादेश और पाकिस्तान में से जीतने वाली टीम भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी।

Third Umpire to Ground Umpire when Dhoni take DRS #INDvsPAK pic.twitter.com/cuoqSuO3u3 — Rishabh Srivastava (@AskRishabh) September 23, 2018

