भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने से पहले रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट एगजामनर (TTE) काम किया था। उन्हें रेलवे में नौकरी स्पोर्ट्स कोटे से मिली थी, लेकिन यह बात जानकर हैरानी होगी कि वह घरेलू क्रिकेट में कभी रेलवे के लिए नहीं खेले। वह खेलना चाहते थे, लेकिन खेल नहीं पाए।

साल 2002 में धोनी ने रेलवे के लिए ट्रायल दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उनके तकनीक पर कोच ने सवाल उठाए, जिन्हें उन्होंने 7 साल बाद जवाब दिया। 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची (तब बिहार) में जन्मे धोनी का क्रिकेट प्रोफाइल को देखने पर टीमों की लिस्ट में बिहार का नाम मिलता है, जिसे लगभग दो दशक तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दो दशक तक प्रतिबंधित कर रखा था।

धोनी ने छोड़ दी थी रेलवे की नौकरी

इसमें एयर इंडिया तक का नाम मिल जाएगा, लेकिन रेलवे का नहीं मिलेगा। धोनी ने बतौर टीटीई बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक काम किया। उन्होंने क्रिकेटर बनने के लिए इस नौकरी को छोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली में 2002 में हुआ रेलवे का चयन ट्रायल था। उन्हें अपना कौशल दिखाने के कम मौका मिल। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।

टिकट चेक करके खड़गपुर जाकर, टेनिस बॉल खेल

कोच ने कहा कि एमएस धोनी के पास सही तकनीक नहीं है। आस-पास के दूसरे लोगों ने भी उन्हें हल्के में लिया। किसी ने ताना मारते हुए कहा, ‘टिकट चेक करके खड़गपुर जाकर,टेनिस बॉल खेल।’ धोनी ने 2004 के अंत में भारत के लिए डेब्यू किया। आगे चलकर उन्होंने भारतीय टीम की कमान भी संभाली।

करियर आंकड़े बल्लेबाज / विकेटकीपर / कप्तान एमएस धोनी — संपूर्ण करियर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और सभी टीमें अंतरराष्ट्रीय रन 17,266 अंतरराष्ट्रीय मैच 538 सर्वश्रेष्ठ स्कोर 224 कुल टीमें 19 टीमें बल्लेबाजी गेंदबाजी सभी अंतरराष्ट्रीय घरेलू फॉर्मेट Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100s 50s 4s 6s Ct St Tests अंतर. 90 144 16 4876 224 38.09 8249 59.11 6 33 544 78 256 38 ODIs अंतर. 350 297 84 10773 183* 50.57 12303 87.56 10 73 826 229 321 123 T20Is अंतर. 98 85 42 1617 56 37.60 1282 126.13 0 2 116 52 57 34 FC घरेलू 131 210 19 7038 224 36.84 – – 9 47 – – 364 57 List A घरेलू 423 364 99 13353 183* 50.38 – – 17 87 – – 402 141 T20s घरेलू 405 355 152 7628 84* 37.57 5624 135.63 0 28 529 350 230 92 फॉर्मेट Mat Inns Balls Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 4w 5w 10w Tests 90 7 96 67 0 – – – 4.18 – 0 0 0 ODIs 350 2 36 31 1 1/14 1/14 31.00 5.16 36.0 0 0 0 T20Is 98 – – – – – – – – – – – – FC 131 – 126 87 0 – – – 4.14 – 0 0 0 List A 423 – 63 53 2 1/14 1/14 26.50 5.04 31.5 0 0 0 T20s 405 1 12 25 0 – – – 12.50 – 0 0 0 राष्ट्रीय भारत राष्ट्रीय भारत A भारत सीनियर्स India Seniors IPL चेन्नई सुपर किंग्स IPL राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स घरेलू झारखंड घरेलू बिहार घरेलू ईस्ट ज़ोन घरेलू ईस्ट ज़ोन अंडर-19 घरेलू झारखंड अंडर-19 घरेलू रेस्ट ऑफ इंडिया घरेलू एयर इंडिया ब्लू एकादश एशिया XI एकादश इंटरनेशनल XI एकादश ब्रैडमैन XI एकादश सहवाग XI एकादश हेल्प फॉर हीरोज XI एकादश इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंट XI एकादश राजस्थान क्रिकेट एसो. प्रेसिडेंट XI स्रोत: ESPNcricinfo Jansatta InfoGenIE

धोनी ने कोच से पूछा- मैं ठीक खेल रहा हूं ना?

साल 2009 में धोनी ब्रेबोर्न स्टेडियम में एक टेस्ट में भारत की कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने शतक जड़ा और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट जीत ने भारत को टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा दिया। वही पुराने रेलवे कोच स्टैंड में थे। धोनी पूर्व कोच की ओर गए और बोले, ‘सर, मैं महेंद्र सिंह धोनी। पहचानना आपने? मैं ठीक खेल रहा हूं ना? कोई मेरे क्रिकेट में प्रॉब्लम तो नहीं है ना?’

कोच बोले- मैं तुम्हें टीम में चाहता था

कोच बैकफुट पर थे। उन्होंने कहा,’मैं तुम्हें टीम में चाहता था, लेकिन चयनकर्ता तुम्हें टीम में नहीं चाहते थे। मैंने कुछ नहीं किया। ‘जब धोनी ने रेलवे के लिए ट्रायल दिया था तब वह रणजी ट्रॉफी में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने रेलवे के सालाना इंटर-रेलवे टूर्नामेंट में खूब रन बनाए थे, लेकिन मेन टीम में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।

मौका न मिलने से गुस्सा थे धोनी

टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद मौका न मिलने पर धोनी गुस्सा थे। उनके लिए यह मानना ​​मुश्किल था कि वे चुने जाने लायक नहीं थे। यही कारण था कि 7 साल बाद भी अपने पुराने कोच को देखकर धोनी खुद को रोक नहीं पाए और इंडियन ड्रेसिंग रूम की ओर जाने से पहले उन्होंने उनसे यह बात कही।

जब एमएस धोनी के जवाब से सवाल पूछने वाले भी मुस्कुरा उठे

महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ महान कप्तान नहीं, बल्कि कम शब्दों में गहरी बात कहने वाले व्यक्तित्व भी हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सात जुलाई 1981 को जन्में एमएस धोनी के 25 मशहूर बयान और उनके पीछे की दिलचस्प कहानियां बताती हैं कि क्यों दुनिया उन्हें ‘कैप्टन कूल’ कहती है। पूरी खबर पढ़ें।