भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल नाम से मशहूर एम एस धोनी लगातार अपनी एक्टिविटी को लेकर सोशल मिडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसी बीच शुक्रवार को सोशल मीडिया पर धोनी का एक न्यू लुक आया जो देखते ही देखते काफी वायरल हो गया। कई लोगों ने धोनी के इस नए लुक पर कमेंट करना शुरू कर दिए।

इसी बीच एक कमेंट आया जिसमें भारत के मौजूदा कप्तान विराट कोहली को अपनी डाढ़ी शेव करने की सलाह दी गई है।

आपको बता दें कि हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम ने धोनी की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘लीजेंड एम एस धोनी का नयू डैशिंग स्पोर्ट्स लुक। काफी मजा आया धोनी का हेयरकट और शेव सेट करने में।’

इस पोस्ट पर जहां हेयर स्टाइलिश्ट को खुद ट्रोलर्स का शिकार होना पड़ा क्योंकि वे खुद बाल्ड (गंजे) हैं। इसके अलावा लोगों ने धोनी के इस लुक को विराट कोहली के लुक से जोड़ते हुए लिखा कि, धोनी का ये लक देखने के बाद विराट कोहली को क्लीन शेव करवा लेना चाहिए।

Now Virat Kohli will get his beard shaved

