भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS Dhoni स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेश लेह में तिरंगा (राष्ट्रध्वज) फहरा सकते हैं। धारा 370 को निष्प्रभावी करने के साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। Mahendra Singh Dhoni इन दिनों भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धोनी अभी धोनी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के खुरे में तैनात हैं। रक्षा सूत्रों की मानें तो धोनी 10 अगस्त को अपनी रेजिमेंट के साथ लेह की यात्रा करने वाले हैं। हालांकि, अधिकारियों ने वह जगह नहीं बताई, जहां धोनी 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहराने वाले हैं।

धोनी भारतीय सेना के ब्रांड एंबेसडर हैं। उन्होंने 106 टैरिटोरियल आर्मी बटालियन में दो हफ्ते तक अपनी सेवाएं देने के लिए क्रिकेट से ब्रेक लिया है। वे प्रादेशिक सेना (टैरिटोरियल आर्मी) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। पिछले सप्ताह उनकी आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर इलाके में सैनिकों की तरह गश्त, गार्ड ड्यूटी करते और ऐसी ही जिम्मेदारियां निभाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थीं।

धोनी की तस्वीरें पर सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे पता चलता है कि कश्मीर में उनका बढ़िया समय कट रहा है। हाल ही में उन्हें कश्मीर में अन्य सैनिकों के साथ वॉलीबॉल भी खेलते हुए देखा गया था। उनकी एक और तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वे अपने जूते पॉलिश करते दिख रहे हैं। हालांकि, कश्मीर के बारामूला जिले में सेना की ड्यूटी निभाने के दौरान उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। धोनी जब उस इलाके से गुजरे तो स्थानीय लोगों ने बूम-बूम शाहिद अफरीदी के नारे लगाए।

2011 में अभिनव बिंद्रा के साथ मिली थी उपाधि : धोनी को सेना की पैराशूट रेजिमेंट (106 पैरा टैरिटोरियल आर्मी बटालियन) में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा और दीपक राव के साथ 2011 में उन्हें यह उपाधि दी गई थी।

वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं गए धोनी : इसके बाद धोनी कई मौकों पर सैनिक की यूनिफॉर्म पहने नजर आए। वर्ल्ड कप में प्रदर्शन को लेकर उठे सवालों के बाद धोनी टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज के दौरे पर नहीं गए। उनकी अनुपस्थिति में टीम इंडिया में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ऋषभ पंत निभा रहे हैं।

Indian cricket legend MS Dhoni has been deployed to occupied Kashmir to serve a two-month stint with the Indian Territorial Army.

So, here’s a reminder of how Kashmiris rightfully jeered him in 2017 with chants of “Boom Boom Afridi.”‘ https://t.co/E83BSMcMnT pic.twitter.com/KlVb5A5E59

— CJ Werleman (@cjwerleman) August 9, 2019