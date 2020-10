दिल्ली कैपिटल्स की इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को चेन्नई सुपरकिंग्स पर रोमांचक जीत के बाद जमैका में बैठे स्टार फर्राटा धावक योहान ब्लेक ने रविंद्र जडेजा से अंतिम ओवर कराने के महेंद्र सिंह धोनी के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय में यह उनका सबसे बदतर फैसला है। संभवत: सभी की पसंद कैरेबियाई स्टार ड्वेन ब्रावो थे।

हालांकि, योहान ब्लेक को शायद यह जानकारी नहीं थी कि डेथ ओवर की गेंदबाजी का यह विशेषज्ञ चोटिल होने के कारण आखिरी ओवर करने के लिए मैदान पर नहीं आ पाया। ब्लेक ने ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में पूछा, ‘मुझे लगता है कि लंबे समय में यह महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बदतर फैसला है। महेंद्र सिंह धोनी अंतिम ओवर रविंद्र जडेजा से कराना खराब फैसला था। ब्रावो को क्या हुआ था?’ विश्व चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ के सबसे कम उम्र के चैंपियन ब्लेक ने ट्वीट किया, ‘‘खराब, खराब, बेहद खराब पसंद महेंद्र सिंह धोनी। आप बायें हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जडेजा से गेंदबाजीं नहीं करा सकते।’

हालांकि, ब्लेक को बाद में अहसास हुआ कि ब्रावो चोटिल थे। वेस्टइंडीज के इस आलराउंडर को ग्रोइन में चोट लगी और वह कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ब्लेक अंतिम ओवर जडेजा से कराने के पक्ष में नहीं थे। दिल्ली की टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 17 रन बनाने थे जो उसने एक गेंद शेष रहते बना लिए।

Poor poor poor poor choice Mahendra Singh Dhoni. You just can’t bowl Jadeja to the left hand batsman hmmmm. @IPLselfie @IPL @ChennaiIPL @Dream11 @DJBravo47. pic.twitter.com/QxSWhBXaCD

— Yohan Blake (@YohanBlake) October 17, 2020