विराट कोहली को ‘बॉलिंग पैकेज’ दे गए थे एमएस धोनी, इशांत शर्मा ने बताया- किसमें कोई नहीं कर सकता ‘माही’ की बराबरी

MS Dhoni Vs Virat Kohli: इशांत ने बताया कि जब कोहली टीम इंडिया के कप्तान बने थे तब गेंदबाजी पूर्ण थी।

एमएस धोनी की कप्तानी में मोहम्मद शमी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों ने पदार्पण किया।

Follow us on



instagram

telegram