चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चौथी बार चैंपियन बनने की तैयारी में जुटी हुई है। टीम का पहला मैच 19 सितंबर को चार बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस से होगा। पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी एक साल से पेशेवर क्रिेकेट नहीं खेले हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। धोनी ने अभ्यास के दौरान एक ऐसा छक्का लगाया कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। इसका वीडियो चेन्नई सुपरकिंग्स ने शेयर किया है।

धोनी के इस शॉट को देखकर उनके साथी मुरली विजय भी हैरान हो गए। उनके मुंह से सबसे पहले यह निकल गया कि बॉल गुम हो गई है। मुरली विजय ने शॉट के बारे में कहा, ‘‘यह पावरफुल शॉट था। यह शानदार टाइमिंग रही है। बैट की स्पीड और स्विंग दोनों ही बेहद ही उम्दा हैं।’’ धोनी इससे पहले भी नेट्स पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। उन्होंने पीयूष चावला की गेंद पर लंबे-लंबे शॉट्स लगाए थे। धोनी ने भारत के लिए 350 वनडे, 90 टेस्ट, 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 10,773 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 50 से ज्यादा रहा। टेस्ट मैचों में धोनी ने 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए हैं।

All you’ve got to do is watch this little video till the end and keep looping it. #WhistlePodu #YelloveGame @msdhoni @mvj888 @russcsk pic.twitter.com/Yz5f1DQbOV

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 10, 2020