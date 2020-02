महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। उन्होंने पिछले साल जुलाई में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। इसके बावजूद ऐसे फैंस की संख्या बहुत ज्यादा है जो उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धोनी के डाई-हार्ड फैंस यह जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं कि वे इन दिनों कर क्या रहे हैं, विशेषकर जब सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज होती है। यही वजह है कि जब इस अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज को एक साहसिक यात्रा पर देखा तो फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब हो उठे।

टीम इंडिया को 2-2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें हेलिकॉप्टर शॉट लगाने में महारत रखने वाले धोनी समंदर में स्पीडबोट चलाते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो महेंद्र सिंह धोनी का यह वीडियो उनकी मालदीव की यात्रा के दौरान का है। इस यात्रा में उनके साथ पत्नी साक्षी धोनी के साथ अलावा तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भी गईं हैं।

Guess who is heading to Maldives !!

He has driven enough of Bikes and Jeeps, so for a change, drives a Speedboat to @visitmaldives !! #Dhoni pic.twitter.com/ShG0xL7BlC

— Prabhu (@Cricprabhu) February 2, 2020