MS Dhoni के फैंस के लिए खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक VIDEO को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। VIDEO में महेंद्र सिंह धोनी जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भले ही उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए नहीं चुना हो, लेकिन माना जा रहा है कि वे न्यूजीलैंड या श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में वापसी कर सकते हैं।

अब एमएस धोनी (MS Dhoni) ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के जिम में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में वे जिम में वर्कआउट करते दिख रहे हैं। झारखंड की अंडर-23 टीम 31 अक्टूबर से होने वाले वनडे टूर्नामेंट के लिए कैंप में हिस्सा लेगी। पता चला है कि धोनी ने झारखंड की सीनियर टीम के सपोर्ट स्टाफ से बात की। उसके बाद से उनके अंडर-23 टीम के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने की खबरें हैं। यह कैंप एक सप्ताह तक चलेगा।

“DHONI is the prettiest when he smile” pic.twitter.com/PHIQlrd6D9

— DHONIsm™ (@DHONIism) October 25, 2019