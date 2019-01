एडिलेड के मैदान पर भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें 6 विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया ने तीन वनडे मैचों की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। इन दोनों टीमों के बीच अब आखिरी और निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाना है। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए कई मायनों में खास रहा जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर सभी का दिल भी जीता, खासकर विराट कोहली और एमएस धोनी ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसकी सराहना हर कोई कर रहा है। हालांकि धोनी की ये पारी ऑस्ट्रेलियन मीडिया को कुछ रास नहीं आ रही थी जब वो धीरे-धीरे भारत को जीत के करीब ले जा रहे थे। धोनी जब मैदान में थकान के कारण हांफ रहे थे मेजबना मीडिया ने धोनी को ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए लेकिन शायद उन्हें धोनी की लोकप्रियता का अंदाजा नहीं था। फैंस ने ऑस्ट्रेलियान मीडिया की जमकर खैर ली…..

विराट-धोनी की जोड़ी ने भारत को जीत के करीब ला दिया था। ऐसे में जब कप्तान कोहली का शतक पूरा हुआ तो वो आउट भी हो गए, उस वक्त भारत को जीत के लिए 38 गेंदों में 56 रनों की दरकार थी। धोनी और कार्तिक ने अपने कंधे पर जीत का जिम्मा लिया और भारत को जीत भी दिलाई लेकिन इसी बीच मैदान पर वो भी हुआ जो खेल के मैदान पर धोनी के साथ कभी नहीं देखा जाता। दरअसल एडिलेड के इस मैदान पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था और धोनी काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने अपनी पारी के 90 प्रतिशत रन दौड़ कर बनाए इसके चलते वो काफी थक भी गए थे। वो बुरी तरह हांफ रहे थे और कुछ देर के लिए तो वो मैदान पर गिर भी गए । इस बाबत ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीच करते हुए धोनी पर निशाना साधते हुए लिखा कि धोनी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है।

MS Dhoni can't even stand right now https://t.co/Dn4DAA96RJ #AUSvIND pic.twitter.com/mzDHKzXKjG

— Telegraph Sport (@telegraph_sport) January 15, 2019