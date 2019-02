इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन की शुरुआत 23 मार्च से होने जा रही है। क्रिकेट के महाकुम्भ से पहले कई युवा खिलाड़ी अपने विपक्षी खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और एमएस धोनी को चेतावनी दी है और कहा है की आने वाले टूर्नामेंट में चुनौती के लिए वे तैयार रहें। पंत ने पहले धोनी को चेताया था कि वे इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाजों को बहुत मरेंगे। पंत के इस वीडियो के बाद अब चेन्नई के कप्तान का भी वीडियो सामने आया है। धोनी ने इस वीडियो में युवा बल्लेबाज को करारा जवाब दिया है।

.@msdhoni finishes off in style – always!

What did you make of Captain Cool’s response? Can @RishabPant777‘s game grab the headlines in the VIVO @IPL?

All the answers from the #VIVOIPL will come to you LIVE from March 23, only on Star Sports. pic.twitter.com/A9LdaXT1S1

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 27, 2019