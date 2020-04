World Cup 2011: भारत ने आज ही के दिन यानी 2 अप्रैल को 2011 में वर्ल्ड कप का फाइनल अपने नाम किया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया था। भारत 1983 के बाद दूसरी बार फाइनल में पहुंचा था। उसे पहली जीत मिली थी। इससे पहले 2003 में सौरव गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में हार मिली थी। श्रीलंका के खिलाफ खिताबी मुकाबले में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने विनिंग सिक्स लगाया था। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर इसे ज्यादा तवज्जो मिलने से नाराज हैं।

दरअसल, वर्ल्ड कप जीत के 9 साल पूरे होने पर क्रिकेट वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकइंफो के एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था- आज के दिन 2011 में, वो शॉट जिसने करोड़ों इंडियन फैन्स को जश्न में डुबो दिया था। गंभीर ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा, ‘‘क्रिकइंफो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप जीतने में पूरे भारत, टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ का हाथ था। बहुत हुआ एक छक्के के लिए ही आपका इतना प्यार।’’

Just a reminder @ESPNcricinfo: #worldcup2011 was won by entire India, entire Indian team & all support staff. High time you hit your obsession for a SIX. pic.twitter.com/WPRPQdfJrV — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 2, 2020



गंभीर के इस ट्वीट के बाद फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे। एक फैन ने लिखा, ‘‘किसी ने ये नहीं कहा कि एक शॉट ने वर्ल्ड कप दिला दिया। वे बस ये कहना चाह रहे हैं कि इस शॉट ने फैन्स को जश्न में डुबो दिया था। रिलैक्स कीजिए क्रिकेट के आडवाणी जी।’’ वहीं, एक अन्य फैन ने कहा, ‘‘आपके अंदर बहुत नकारात्मकता भरी है गंभीर जी।’’ गंभीर ने उस मुकाबले में 97 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी।

True. But they never said this shot won us the worldcup. They are only saying this shot took Indians into jubilation. Relax kijiye cricket ke Advaniji. — Sagar (@sagarcasm) April 2, 2020

Ms dhoni finishes off in style . So much negativity in you @GautamGambhir for this — justforfun.india (@justforfun1947) April 2, 2020

As a professional this seems little salty mate, they’re just saying that this shot finished the game for India and we won. Of course we won World Cup with everyone’s contribution and everyone deserves the credit equally! You played a gem of knock that night,and people know that. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 2, 2020



फाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। महेला जयवर्धने ने शतकीय पारी खेली थी। श्रीलंका ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 274 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 31 रन तक सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद गंभीर ने विराट कोहली के साथ 84 और धोनी के साथ 109 रन की साझेदारी की। धोनी और युवराज ने बाद में टीम इंडिया को छह विकेट से आसान जीत दिला दी। धोनी 91 रन बनाकर नाबाद रहे थे।