आईपीएल 2024 के बाद एमएस धोनी का हुक्का पीते हुए एक वीडियो (तस्वीरें) वायरल हुआ था। उसके बाद से ही फैंस यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या माही को हुक्का भी पसंद है या वह पीते हैं। अब उनकी इस आदत पर उनके चेन्नई सुपर किंग्स के एक पुराने साथी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। सीएसके के लिए खेल चुके इंग्लैंड के विकेटकीपर सैम बिलिंग्स ने धोनी के इस शौक पर विस्तार से बात की।

इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का एक पॉडकास्ट स्टिक टू क्रिकेट इसका गवाह बना, जब बिलिंग्स ने धोनी की इस आदत का खुलासा किया। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि धोनी ने खासतौर पर एक ‘शीशा मैन’ (हुक्का को शीशा भी कहते हैं) रखा हुआ है जो उनके हुक्के की देखभाल करता है और उनके लिए हुक्का तैयार करता है।

क्या बोले सैम बिलिंग्स?

सैम बिलिंग्स से जब पूछा गया कि, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपका सबसे पसंदीदा प्लेयर कौनसा है जिसके साथ आप खेले? इसके जवाब में एमएस धोनी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा,”निश्चित ही धोनी। क्योंकि मुझे लगता है कि कैप्टेंसी के लिहाज से और उनका व्यक्तित्व शानदार है। वह बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के हैं। काफी कूल रहने वाले इंसान हैं। आजकल बहुत ज्यादा कूल लोग मिलते नहीं हैं। वह बेहतरीन इंसान हैं।”

इसके बाद बिलिंग्स ने उनको लेकर हुक्के से जुड़ा खुलासा किया। सैम ने आगे बताया,”वह भी मेरी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हैं। हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के सभी मैच देखते थे। वह होटल से बाहर नहीं जा पाते थे, नीचे होटल के बार में भी वह नहीं जाते थे। उनका कमरा खुला रहता था और उसमें एक ‘शीशा मैन’ भी होता था जो सिर्फ शीशा (हुक्का) की देखभाल करता था। उसका काम सिर्फ शीशा (हुक्के) की देखभाल करना ही है।”

“He can’t go outside!” 😳



Imagine watching Man United with MS Dhoni! pic.twitter.com/boK5M3Sb3G — Stick to Cricket (@StickToCricket) March 17, 2026

सैम बिलिंग्स के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हड़कम्प मच गया। हालांकि, इतना स्पष्ट है कि हुक्का का मतबल तंबाकू से नहीं होता है। यह हुक्का या शीशा अलग-अलग फ्लेवर के भी हो सकते हैं जिसमें तंबाकू नहीं होती है। मगर फैंस के बीच इस खुलासे के बाद हलचल जरूर मच गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिलिंग्स ने धोनी की हुक्का स्टोरी ग्लोबल कर दी है।

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