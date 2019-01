भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड के मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने शॉन मार्श के तूफानी शतक (131) की बदौलत भारत को 299 रनों का लक्ष्य दिया था। इस मैदान के आंकड़ों के लिहाज से ये लक्ष्य भारत के लिए काफी मुश्किल लग रहा था लेकिन कप्तान कोहली और पूर्व कप्तान एमएस धोनी को शायद विराट चुनौतियों में ही मजा आता है। इस मुकाबले में जहां कप्तान कोहली ने शानदार शतक जड़ा तो वहीं धोनी का वो रंग भी देखने को मिला जिसके लिए इस खिलाड़ी को जाना-जाता है। धोनी ने टीम को न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि साबित किया कि भले ही उनका फॉर्म पिछले कुछ दिनों से खराब रहा हो लेकिन उनके खेलने का अंदाज आज भी पुराना है। उन्होंने इस मैच में जीत दिलाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब भी दिया है।

299 रनों का पीछा करने जब टीम इंडिया उतरी तो शिखर धवन और रोहित ने पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़े। इसके बाद जब धवन आउट हुए तो रोहित शर्मा ने कप्तान कोहली के साथ पारी को आगे बढ़ाया लेकिन रोहित 43 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी तरफ कप्तान कोहली मैदान में डंटे रहे और पहले रायडू तो फिर बाद में एमएस धोनी के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए शतक ठोका। भारत के लिए मुश्किल उस वक्त आ गई जब कोहली 103 रन बनाकर 242 के स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसकी दरकार करोड़ों खेल प्रेमियों को काफी वक्त से थी। धोनी का वही पुराना अंदाज देखने को मिला और उन्होंने एक बार फिर कार्तिक के साथ शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई और नाबाद अर्धशतक भी जड़ा।

