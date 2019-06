वर्ल्ड कप 2019 में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मुकाबला 22 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच साउथैम्पटन के मैदान पर खेला गया जिसमें आखिरी ओवर तक चले रोमांच में टीम इंडिया ने 11 रनों से जीत हासिल की। ये मुकाबला कभी इंडिया के पाले में जाते दिखा तो कभी अफगानिस्तान के लेकिन आखिरी में बाजी विराट सेना ने मारी। वहीं, इस मुकाबले में विकेट के पीछे खड़े एमएस धोनी ने इस मुकाबले में भी अपना जलवा बिखेरा, भले ही बल्ले से उनका प्रदर्शन उतना उम्दा न रहा हो लेकिन विकेट के पीछे से उन्होंने कमाल किया। उनकी स्टंपिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो चीते सी फुर्ती के साथ राशिद को पवेलियन भेजते नजर आ रहे हैं।

आईसीसी वर्ल्ड कप के 28वें मैच में ये वाकया तब घटा जब ये मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर था। राशिद खान और नबी जिस लय में खेल रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा। हालांकि इसी बीच मैच का 46वां ओवर चहल लेकर आए और चौथी गेंद पर पहले राशिद खान चहल की फिरकी से चकमा खाए और बाद में धोनी ने पलक झपकते ही राशिद को स्टंप आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं से ये मैच पलट गया।

Whattta Wicketkeeper Sir Dhoni is!! Full of Eagle Eyes , Never miss a Chance! #RashidKhan #Dhoni #indvsaf pic.twitter.com/WmzvFxJrSu

