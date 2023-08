एमएस धोनी के धाकड़ का पाकिस्तानी गेंदबाज ने किया शिकार, एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर मचाई सनसनी

आईपीएल से रिटायरमेंट के बाद अंबाती रायुडू कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं।

सलमान इरशाद सीपीएल में जमैका की टीम की ओर से खेल रहे हैं

Follow us on



instagram

telegram