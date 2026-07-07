महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं, जिनकी पहचान सिर्फ उनके खेल से नहीं, बल्कि उनकी सोच और शब्दों से भी है। मैदान पर वह जितने शांत दिखाई देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतने ही बेबाक, हाजिरजवाब और व्यावहारिक नजर आते थे। एमएस धोनी ने कभी बड़ी-बड़ी बातें करने की कोशिश नहीं की।

झारखंड की राजधानी रांची में सात जुलाई 1981 को जन्में एमएस धोनी ने कम शब्दों में ऐसी बातें कहीं, जो समय के साथ क्रिकेट के सबसे चर्चित उद्धरणों में शामिल हो गईं। कहीं उनमें हास्य था, कहीं नेतृत्व का दर्शन, कहीं दबाव से लड़ने की सीख तो कहीं जिंदगी का सरल लेकिन गहरा संदेश। आइए जानते हैं एमएस धोनी के 25 यादगार बयान और उनके पीछे की कहानी।

भगवान हमें बचाने नहीं आने वाले

एमएस धोनी ने यह बात 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खिलाड़ियों से कही थी। बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने सिर्फ 129 रन बनाए थे। जीत की उम्मीद कम थी, लेकिन एमएस धोनी ने टीम से कहा कि किसी चमत्कार का इंतजार मत करो। मैदान पर उतरकर खुद मैच जीतना होगा। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया और भारत पांच रन से मैच जीत गया। यही धोनी की कप्तानी थी- हकीकत को स्वीकार करो और समाधान तलाशो।

जब तक पूर्ण विराम नहीं आता, तब तक वाक्य पूरा नहीं होता

2011 विश्व कप फाइनल से पहले पूरे देश का दबाव भारतीय टीम पर था। एमएस धोनी ने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि मैच आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होता। संयोग देखिए, उसी फाइनल में उन्होंने खुद नाबाद 91 रन बनाकर भारत को 28 साल बाद विश्व कप दिलाया।

हमने आज साबित कर दिया कि भविष्यवाणियां हमेशा सही नहीं होतीं।

2007 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद एमएस धोनी ने मजाकिया अंदाज में रवि शास्त्री से ही उनकी उस भविष्यवाणी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को प्रबल दावेदार बताया था। यह उनकी आत्मविश्वास से भरी, लेकिन विनम्र शैली का शानदार उदाहरण था। एमएस धोनी का जवाब सुनकर रवि शास्त्री भी मुस्कुरा उठे थे।

अगर मैं सबको राज बता दूं तो चेन्नई सुपर किंग्स मुझे नीलामी में नहीं खरीदेगी

जब उनसे पूछा गया कि चेन्नई सुपर किंग्स हर बार प्लेऑफ में कैसे पहुंच जाती है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे अपना ‘ट्रेड सीक्रेट’ बता दिया। एमएस धोनी का यह जवाब बताता है कि गंभीर सवाल का जवाब भी मुस्कान के साथ कैसे दिया जा सकता है।

इतना खराब प्रदर्शन था कि उसे प्रदर्शन भी नहीं कह सकता

एमएस धोनी हार के बाद बहाने बनाने वालों में नहीं थे। एक बेहद खराब मैच के बाद जब उनसे प्रदर्शन पर राय मांगी गई तो उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के अपनी टीम की आलोचना कर दी।

टी20 में मैं शायद अपने दिमाग का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता हूं

दुनिया के सबसे सफल टी20 कप्तानों में शामिल एमएस धोनी का यह बयान चौंकाने वाला था। उनका मानना था कि टी20 में हर गेंद पर नई रणनीति बनानी पड़ती है। कप्तान के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण प्रारूप है।

इसीलिए आपको मैच देखना चाहिए, तब समझ आता कि गलती कहां हुई

एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैच देखने से ही मिल सकता था। एमएस धोनी ने बिना नाराज हुए एक लाइन में ऐसा जवाब दिया कि पूरा प्रेस रूम हंस पड़ा।

दबाव ऐसा है जैसे किसी ने आपके ऊपर 100 किलो वजन रख दिया हो। उसके बाद पहाड़ भी रख दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता

एमएस धोनी ने दबाव को बेहद सरल उदाहरण से समझाया। उनका कहना था कि जब खिलाड़ी बड़े दबाव का आदी हो जाता है तब अतिरिक्त दबाव का असर कम हो जाता है।

जब भी हम चार तेज गेंदबाजों के साथ खेले दो बातें हुईं- या तो कप्तान पर प्रतिबंध लगा या फिर हम मैच हार गए

रणनीति पर सवाल पूछे जाने पर एमएस धोनी ने यह मजेदार जवाब दिया। यह उनकी व्यंग्यात्मक शैली का शानदार उदाहरण है।

नियम ऐसे हैं कि लगता है गेंदबाजी की जगह बॉलिंग मशीन ही लगा दें

2013 में एकदिवसीय क्रिकेट के नए नियमों से गेंदबाज परेशान थे। एमएस धोनी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर गेंदबाजों की भूमिका इतनी कम करनी है तो मैदान पर मशीन ही रख दीजिए।

अभी तो हम एक बाउंसर का ही ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, दो कहां से करेंगे?

जब एक ओवर में दो बाउंसर की अनुमति दी गई तब भारत के तेज गेंदबाज चोट और खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। एमएस धोनी का यह जवाब मजाक भी था और भारतीय तेज गेंदबाजी की स्थिति पर टिप्पणी भी।

सच कहूं तो तकनीक का विश्लेषण करने में मैं बहुत कमजोर हूं। मेरी बल्लेबाजी तकनीक आपने देखी ही है

एमएस धोनी ने कभी खुद को परफेक्ट बल्लेबाज नहीं बताया। यही विनम्रता उन्हें दूसरे महान खिलाड़ियों से अलग बनाती है।

अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो खरीदारी करने जाएंगे

जब किसी टूर्नामेंट में भारत का भविष्य दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर था, तब एमएस धोनी ने माहौल हल्का करते हुए यह बात कही।

मरना तो है ही, फिर यह क्यों सोचें कि कौन-सा तरीका बेहतर है

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में लगातार हार के दौरान भी एमएस धोनी ने हिम्मत नहीं हारी। यह बयान बताता है कि मुश्किल समय में भी उनका हास्यबोध कायम रहता था।

मैं बार-बार वही बात दोहराने में कोई परेशानी नहीं समझता

2011 विश्व कप जीतने के बाद उनसे एक ही तरह के सवाल बार-बार पूछे जा रहे थे। एमएस धोनी मुस्कुराए और यही जवाब दिया।

श्रीसंत को अगर कोई नियंत्रित कर सकता है तो वह खुद श्रीसंत ही हैं

यह शायद खिलाड़ी प्रबंधन पर एमएस धोनी का सबसे प्रसिद्ध बयान है। उन्होंने साफ कर दिया कि कुछ खिलाड़ियों का स्वभाव बदलना किसी कप्तान के बस की बात नहीं होती।

जब तक आखिरी शब्द नहीं लिखा जाता, कहानी खत्म नहीं होती

एमएस धोनी का पूरा क्रिकेट करियर इसी सोच का उदाहरण है। उन्होंने कई ऐसे मैच जिताए, जिनमें भारत की हार लगभग तय मानी जा रही थी।

आज मैच से पहले सिर्फ वार्म-अप ही अच्छा हुआ

खराब प्रदर्शन के बाद सकारात्मक पहलू पूछने पर एमएस धोनी का यह जवाब था। क्रिकेट इतिहास के सबसे मजेदार जवाबों में इसे गिना जाता है।

एक खिलाड़ी तो नहीं खेलेगा

विश्व कप के दौरान जब अंतिम एकादश पूछी गई तो एमएस धोनी ने यही जवाब दिया। तकनीकी रूप से उनका जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन पत्रकारों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया।

किशोर कुमार से लेकर सीन पॉल तक… हमें सबके साथ तालमेल बैठाना पड़ता है

भारतीय टीम में अलग-अलग पीढ़ियों के खिलाड़ियों के साथ काम करने के अनुभव को उन्होंने संगीत के जरिए समझाया।

मीडिया हर दूसरे दिन मेरी नई गर्लफ्रेंड बना देता है, कम से कम एक को कुछ दिन रहने दीजिए

एमएस धोनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब अफवाहें हद से ज्यादा बढ़ीं, तब उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया।

मुझे रांची लौटना पसंद है। मेरे तीनों कुत्ते जीत और हार में कोई फर्क नहीं करते

एमएस धोनी का मानना था कि परिवार और पालतू जानवर आपको याद दिलाते हैं कि असली जिंदगी क्रिकेट से कहीं बड़ी है।

सच कहूं तो मुझे डकवर्थ-लुईस नियम पूरी तरह समझ नहीं आता, मैं अंपायर के फैसले का इंतजार करता हूं

ईमानदारी एमएस धोनी की सबसे बड़ी पहचान रही। एमएस धोनी ने कभी यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि उन्हें हर चीज पता है।

अगर आप पूरी तरह फिट नहीं हैं और फिर भी खेलते हैं तो यह टीम के साथ धोखा है

फिटनेस को लेकर एमएस धोनी का शुरुआती नजरिया बेहद सख्त था। हालांकि, बाद में उन्होंने माना कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी हर समय 100 प्रतिशत फिट नहीं होता।

शाम 7 बजकर 29 मिनट से मुझे रिटायर्ड समझिए

15 अगस्त 2020। आठ महीने बाद इंस्टाग्राम पर लौटे एमएस धोनी ने सिर्फ एक वीडियो और एक पंक्ति लिखकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न विदाई समारोह। यह फैसला भी बिल्कुल धोनी की तरह शांत, सादा और यादगार था।

क्यों याद किए जाते हैं एमएस धोनी के कमेंट्स?

महेंद्र सिंह धोनी के शब्द इसलिए याद नहीं रखे जाते कि उन्होंने उन्हें कहा था। उन्हें इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने वही किया, जो कहा। एमएस धोनी ने दबाव में शांत रहने की बात कही और विश्व कप जिताया। टीम पर भरोसा करने की बात कही और युवाओं को सितारा बना दिया। हार स्वीकार करने की बात कही और कभी बहाने नहीं बनाए। जीत के बाद श्रेय टीम को दिया और हार की जिम्मेदारी खुद ली।

यही वजह है कि एमएस धोनी के ये बयान केवल क्रिकेट के उद्धरण नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व, धैर्य, विनम्रता और जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहेंगे। शायद इसी कारण ‘कैप्टन कूल’ के बल्ले से निकले छक्कों की तरह उनकी जुबान से निकले ये शब्द भी क्रिकेट इतिहास में हमेशा गूंजते रहेंगे।

IPL 2026 मिस करने के बाद एमएस धोनी ने झारखंड T20 लीग में किया टॉस, देखें VIDEO

आईपीएल 2026 मिस करने के बाद एमएस धोनी पहली बार क्रिकेट मैदान पर नजर आए। झारखंड T20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी में धोनी ने टॉस किया और फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



