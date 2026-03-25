टेस्ट मैच खेलना हर क्रिकेटर के लिए किसी सपने के सच होने जैसा होता है। पांच दिन के खेल में बल्लेबाजों को आउट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्रिकेट के पन्नों में कुछ ऐसे असाधारण गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही इतिहास रच दिया। इस सूची में नरेंद्र हिरवानी और बॉब मैसी जैसे नाम सबसे ऊपर हैं। नरेंद्र हिरवानी और बॉब मैसी ने डेब्यू टेस्ट मैच में ही 16-16 विकेट लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था।

दिलचस्प यह है कि यह सिलसिला सिर्फ पुराने दौर तक सीमित नहीं रहा, हाल के वर्षों में भी गस एटकिंसन और प्रभात जयसूर्या जैसे गेंदबाज भी अपने पहले ही टेस्ट मैच में तूफान मचा चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन दिग्गज गेंदबाजों पर जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही नौ या उससे ज्यादा विकेट लेकर दुनिया में अपना लोहा मनवाया।

साल 1988 में चेन्नई की स्पिन-फ्रेंडली पिच पर नरेंद्र हिरवानी ने वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 16 विकेट लेकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। उस समय वेस्टइंडीज के पास दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे, लेकिन नरेंद्र हिरवानी की फिरकी के सामने सब बेबस नजर आए। उनसे पहले 1972 में ऑस्ट्रेलिया के बॉब मैसी ने इंग्लैंड के खिलाफ 16 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। खास यह रहा कि बॉब मैसी ने यह कारनामा उस मैदान पर किया, जिसे क्रिकेट का मक्का (लॉर्ड्स) कहा जाता है।

टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष-30 गेंदबाज