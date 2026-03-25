टेस्ट मैच खेलना हर क्रिकेटर के लिए किसी सपने के सच होने जैसा होता है। पांच दिन के खेल में बल्लेबाजों को आउट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्रिकेट के पन्नों में कुछ ऐसे असाधारण गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही इतिहास रच दिया। इस सूची में नरेंद्र हिरवानी और बॉब मैसी जैसे नाम सबसे ऊपर हैं। नरेंद्र हिरवानी और बॉब मैसी ने डेब्यू टेस्ट मैच में ही 16-16 विकेट लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था।
दिलचस्प यह है कि यह सिलसिला सिर्फ पुराने दौर तक सीमित नहीं रहा, हाल के वर्षों में भी गस एटकिंसन और प्रभात जयसूर्या जैसे गेंदबाज भी अपने पहले ही टेस्ट मैच में तूफान मचा चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन दिग्गज गेंदबाजों पर जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही नौ या उससे ज्यादा विकेट लेकर दुनिया में अपना लोहा मनवाया।
साल 1988 में चेन्नई की स्पिन-फ्रेंडली पिच पर नरेंद्र हिरवानी ने वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 16 विकेट लेकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। उस समय वेस्टइंडीज के पास दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे, लेकिन नरेंद्र हिरवानी की फिरकी के सामने सब बेबस नजर आए। उनसे पहले 1972 में ऑस्ट्रेलिया के बॉब मैसी ने इंग्लैंड के खिलाफ 16 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। खास यह रहा कि बॉब मैसी ने यह कारनामा उस मैदान पर किया, जिसे क्रिकेट का मक्का (लॉर्ड्स) कहा जाता है।
टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष-30 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|देश
|किसके खिलाफ
|मैदान
|मैच तिथि
|विकेट लिए
|ओवर फेंके
|मेडन ओवर
|रन दिए
|इकॉनमी
|नरेंद्र हिरवानी
|भारत
|वेस्टइंडीज
|चेन्नई
|11 जनवरी 1988
|16
|33.5
|6
|136
|4.01
|रॉबर्ट अर्नोल्ड लॉकयर मैसी (बॉब मैसी)
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|22 जून 1972
|16
|60.1
|16
|137
|2.27
|फ्रेडरिक मार्टिन (फ्रेड मार्टिन)
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|द ओवल
|11 अगस्त 1890
|12
|57.2×5
|21
|102
|2.13
|गस एटकिंसन
|इंग्लैंड
|वेस्टइंडीज
|लॉर्ड्स
|10 जुलाई 2024
|12
|26
|7
|106
|4.07
|प्रभात जयसूर्या
|श्रीलंका
|ऑस्ट्रेलिया
|गाले
|08 जुलाई 2022
|12
|52
|5
|177
|3.4
|जेसन क्रेजा
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|नागपुर
|06 नवंबर 2008
|12
|74.5
|4
|358
|4.78
|क्लैरेंस विक्टर ग्रिमेट (क्लैरी ग्रिमेट)
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|सिडनी
|27 फरवरी 1925
|11
|31.3×8
|5
|82
|1.96
|चार्ल्स स्टोवेल मैरियट (चार्ल्स मैरियट)
|इंग्लैंड
|वेस्टइंडीज
|द ओवल
|12 अगस्त 1933
|11
|41.1
|8
|96
|2.33
|अल्फ्रेड इवर्ट हॉल
|साउथ अफ्रीका
|इंग्लैंड
|केपटाउन
|एक जनवरी 1923
|11
|62.3
|20
|112
|1.79
|मोहम्मद जाहिद
|पाकिस्तान
|न्यूजीलैंड
|रावलपिंडी
|28 नवंबर 1996
|11
|41
|8
|130
|3.17
|एलेक विक्टर बेडसर
|इंग्लैंड
|भारत
|लॉर्ड्स
|22 जून 1946
|11
|61.2
|14
|145
|2.36
|प्रवीण जयविक्रम
|श्रीलंका
|बांग्लादेश
|पल्लीकेले
|29 अप्रैल 2021
|11
|64
|17
|178
|2.78
|सिडनी फ्रैंक बर्क
|साउथ अफ्रीका
|न्यूजीलैंड
|केपटाउन
|01 जनवरी 1962
|11
|81
|29
|196
|2.41
|अल्फ्रेड लुईस वैलेंटाइन
|वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|मैनचेस्टर
|08 जून 1950
|11
|106
|36
|204
|1.92
|अबरार अहमद
|पाकिस्तान
|इंग्लैंड
|मुल्तान
|09 दिसंबर 2022
|11
|51
|4
|234
|4.58
|जॉन लीवर
|इंग्लैंड
|भारत
|दिल्ली
|17 दिसंबर 1976
|10
|36.4
|12
|70
|1.9
|हॉफनी होबाह हाइंस जॉनसन (हाइंस जॉनसन)
|वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|किंग्सटन
|27 मार्च 1948
|10
|65.5
|24
|96
|1.45
|टॉम रिचर्डसन
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|मैनचेस्टर
|24 अगस्त 1893
|10
|67.4×5
|20
|156
|2.76
|केन फार्नेस
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|नॉटिंघम
|08 जून 1934
|10
|65.2
|13
|179
|2.73
|काइल एबॉट
|साउथ अफ्रीका
|पाकिस्तान
|सेंचुरियन
|22 फरवरी 2013
|09
|28.4
|11
|68
|2.37
|जैक फोल्क्स
|न्यूजीलैंड
|जिम्बाब्वे
|बुलावायो
|07 अगस्त 2025
|09
|25
|7
|75
|3
|स्टुअर्ट क्लार्क
|ऑस्ट्रेलिया
|साउथ अफ्रीका
|केपटाउन
|16 मार्च 2006
|09
|33
|10
|89
|2.69
|विलियम ओ‘रुर्के
|न्यूजीलैंड
|साउथ अफ्रीका
|हैमिल्टन
|13 फरवरी 2024
|09
|32.1
|8
|93
|2.89
|पीटर पोलॉक
|साउथ अफ्रीका
|न्यूजीलैंड
|डरबन
|08 दिसंबर 1961
|09
|42.3
|11
|99
|2.32
|जॉन जेम्स फेरिस
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|सिडनी
|28 जनवरी 1887
|09
|78.3×4
|37
|103
|1.96
|लेन कोल्डवेल
|इंग्लैंड
|पाकिस्तान
|लॉर्ड्स
|21 जून 1962
|09
|55
|15
|110
|2
|बॉब बेरी
|इंग्लैंड
|वेस्टइंडीज
|मैनचेस्टर
|08 जून 1950
|09
|57.5
|25
|116
|2
|मोहम्मद शमी
|भारत
|वेस्टइंडीज
|ईडन गार्डन
|06 नवंबर 2013
|09
|30.1
|2
|118
|3.91
|रविचंद्रन अश्विन
|भारत
|वेस्टइंडीज
|दिल्ली
|06 नवंबर 2011
|09
|48.3
|9
|128
|2.63
|बोनोर मिडलटन
|साउथ अफ्रीका
|इंग्लैंड
|गेबेरहा
|13 फरवरी 1896
|09
|61.4×5
|18
|130
|2.52