भारत ने बुधवार 19 अगस्त 2026 को दो मैच की सीरीज के पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। महज अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले ऑलराउंडर मानव सुतार ने भी खासा प्रभावित किया। मानव सुतार ने पहली पारी में 76 रन देकर चार और दूसरी पारी में सिर्फ 55 रन देकर छह विकेट लिए।

मानव सुतार ने इस तरह गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 131 रन देकर 10 विकेट अपने नाम किये। मानव सुतार का गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में यह पहला टेस्ट मैच था। मानव सुतार 10 विकेट लेने के साथ ही गॉल इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए।

मानव सुतार के अलावा गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में रविंद्र जडेजा भी 10 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। हालांकि, रविंद्र जडेजा ने यह आंकड़ा दो टेस्ट मैच खेलने के बाद छुआ है। रविंद्र जडेजा ने गॉल में दो टेस्ट मैच की चार पारियों में 91.2 ओवर में कुल 266 रन देकर 10 विकेट लिए हैं।

इस सूची में मानव सुतार से ऊपर रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह हैं। रविचंद्रन अश्विन ने अपने टेस्ट करियर के दौरान गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में दो मैच खेले और कुल 309 रन देकर 14 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। हरभजन सिंह ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने करियर के दौरान कुल चार टेस्ट मैच खेले। इसमें उन्होंने 434 रन देकर कुल 12 विकेट लिए।

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में विकेट लेने वाले भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीविकेटओवरमेडनरनBBIBBMऔसतइकॉनमीSR510कब से कब तक
रविचंद्रन अश्विन241496173096/4610/16022.073.2141.1112015-2017
हरभजन सिंह4712144.4264346/10210/15336.16372.3112001-2015
रविंद्र जडेजा241091.2152663/576/13826.62.9154.8002017-2026
मानव सुतार121045.231316/5510/13113.12.8827.2112026-2026
इशांत शर्मा36879173363/203/56424.2559.2002008-2015
जहीर खान24543.551643/893/9532.83.7452.6002001-2008
अनिल कुंबले12546.3101223/815/12224.42.6255.8002008-2008
अमित मिश्रा125233813/615/8116.23.5227.6002015-2015
जवागल श्रीनाथ12525.561145/1145/11422.84.4131102001-2001
अभिमन्यु मिथुन1243331384/1054/13834.54.1849.5002010-2010
मोहम्मद शमी123212882/453/8829.334.1942002017-2017
प्रसिद्ध कृष्णा123243632/163/63212.6248002026-2026
वरुण एरोन1221801071/392/10753.55.9454002015-2015
मोहम्मद सिराज122185441/152/44222.4454002026-2026
उमेश यादव1222311201/422/120605.2169002017-2017
कुलदीप यादव1212501031/651/1031034.12150002026-2026
हार्दिक पंड्या121100341/131/34343.460002017-2017
वेंकटेश प्रसाद111244831/831/83833.45144002001-2001
वीरेंद्र सहवाग211100461/461/46464.660002008-2010

करुण नायर से आगे निकले पडिक्कल, गिल नंबर 1; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

देवदत्त पडीक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ 211 रन बनाए और करुण नायर को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गिल पहले नंबर पर हैं जबकि पंत इस स्थान पर हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)