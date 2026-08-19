भारत ने बुधवार 19 अगस्त 2026 को दो मैच की सीरीज के पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। महज अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले ऑलराउंडर मानव सुतार ने भी खासा प्रभावित किया। मानव सुतार ने पहली पारी में 76 रन देकर चार और दूसरी पारी में सिर्फ 55 रन देकर छह विकेट लिए।
मानव सुतार ने इस तरह गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 131 रन देकर 10 विकेट अपने नाम किये। मानव सुतार का गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में यह पहला टेस्ट मैच था। मानव सुतार 10 विकेट लेने के साथ ही गॉल इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए।
मानव सुतार के अलावा गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में रविंद्र जडेजा भी 10 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। हालांकि, रविंद्र जडेजा ने यह आंकड़ा दो टेस्ट मैच खेलने के बाद छुआ है। रविंद्र जडेजा ने गॉल में दो टेस्ट मैच की चार पारियों में 91.2 ओवर में कुल 266 रन देकर 10 विकेट लिए हैं।
इस सूची में मानव सुतार से ऊपर रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह हैं। रविचंद्रन अश्विन ने अपने टेस्ट करियर के दौरान गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में दो मैच खेले और कुल 309 रन देकर 14 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। हरभजन सिंह ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने करियर के दौरान कुल चार टेस्ट मैच खेले। इसमें उन्होंने 434 रन देकर कुल 12 विकेट लिए।
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में विकेट लेने वाले भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|विकेट
|ओवर
|मेडन
|रन
|BBI
|BBM
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|5
|10
|कब से कब तक
|रविचंद्रन अश्विन
|2
|4
|14
|96
|17
|309
|6/46
|10/160
|22.07
|3.21
|41.1
|1
|1
|2015-2017
|हरभजन सिंह
|4
|7
|12
|144.4
|26
|434
|6/102
|10/153
|36.16
|3
|72.3
|1
|1
|2001-2015
|रविंद्र जडेजा
|2
|4
|10
|91.2
|15
|266
|3/57
|6/138
|26.6
|2.91
|54.8
|0
|0
|2017-2026
|मानव सुतार
|1
|2
|10
|45.2
|3
|131
|6/55
|10/131
|13.1
|2.88
|27.2
|1
|1
|2026-2026
|इशांत शर्मा
|3
|6
|8
|79
|17
|336
|3/20
|3/56
|42
|4.25
|59.2
|0
|0
|2008-2015
|जहीर खान
|2
|4
|5
|43.5
|5
|164
|3/89
|3/95
|32.8
|3.74
|52.6
|0
|0
|2001-2008
|अनिल कुंबले
|1
|2
|5
|46.3
|10
|122
|3/81
|5/122
|24.4
|2.62
|55.8
|0
|0
|2008-2008
|अमित मिश्रा
|1
|2
|5
|23
|3
|81
|3/61
|5/81
|16.2
|3.52
|27.6
|0
|0
|2015-2015
|जवागल श्रीनाथ
|1
|2
|5
|25.5
|6
|114
|5/114
|5/114
|22.8
|4.41
|31
|1
|0
|2001-2001
|अभिमन्यु मिथुन
|1
|2
|4
|33
|3
|138
|4/105
|4/138
|34.5
|4.18
|49.5
|0
|0
|2010-2010
|मोहम्मद शमी
|1
|2
|3
|21
|2
|88
|2/45
|3/88
|29.33
|4.19
|42
|0
|0
|2017-2017
|प्रसिद्ध कृष्णा
|1
|2
|3
|24
|3
|63
|2/16
|3/63
|21
|2.62
|48
|0
|0
|2026-2026
|वरुण एरोन
|1
|2
|2
|18
|0
|107
|1/39
|2/107
|53.5
|5.94
|54
|0
|0
|2015-2015
|मोहम्मद सिराज
|1
|2
|2
|18
|5
|44
|1/15
|2/44
|22
|2.44
|54
|0
|0
|2026-2026
|उमेश यादव
|1
|2
|2
|23
|1
|120
|1/42
|2/120
|60
|5.21
|69
|0
|0
|2017-2017
|कुलदीप यादव
|1
|2
|1
|25
|0
|103
|1/65
|1/103
|103
|4.12
|150
|0
|0
|2026-2026
|हार्दिक पंड्या
|1
|2
|1
|10
|0
|34
|1/13
|1/34
|34
|3.4
|60
|0
|0
|2017-2017
|वेंकटेश प्रसाद
|1
|1
|1
|24
|4
|83
|1/83
|1/83
|83
|3.45
|144
|0
|0
|2001-2001
|वीरेंद्र सहवाग
|2
|1
|1
|10
|0
|46
|1/46
|1/46
|46
|4.6
|60
|0
|0
|2008-2010
करुण नायर से आगे निकले पडिक्कल, गिल नंबर 1; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय
देवदत्त पडीक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ 211 रन बनाए और करुण नायर को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गिल पहले नंबर पर हैं जबकि पंत इस स्थान पर हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)