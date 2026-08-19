भारत ने बुधवार 19 अगस्त 2026 को दो मैच की सीरीज के पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। महज अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले ऑलराउंडर मानव सुतार ने भी खासा प्रभावित किया। मानव सुतार ने पहली पारी में 76 रन देकर चार और दूसरी पारी में सिर्फ 55 रन देकर छह विकेट लिए।

मानव सुतार ने इस तरह गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 131 रन देकर 10 विकेट अपने नाम किये। मानव सुतार का गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में यह पहला टेस्ट मैच था। मानव सुतार 10 विकेट लेने के साथ ही गॉल इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए।

मानव सुतार के अलावा गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में रविंद्र जडेजा भी 10 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। हालांकि, रविंद्र जडेजा ने यह आंकड़ा दो टेस्ट मैच खेलने के बाद छुआ है। रविंद्र जडेजा ने गॉल में दो टेस्ट मैच की चार पारियों में 91.2 ओवर में कुल 266 रन देकर 10 विकेट लिए हैं।

इस सूची में मानव सुतार से ऊपर रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह हैं। रविचंद्रन अश्विन ने अपने टेस्ट करियर के दौरान गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में दो मैच खेले और कुल 309 रन देकर 14 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। हरभजन सिंह ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने करियर के दौरान कुल चार टेस्ट मैच खेले। इसमें उन्होंने 434 रन देकर कुल 12 विकेट लिए।

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में विकेट लेने वाले भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी विकेट ओवर मेडन रन BBI BBM औसत इकॉनमी SR 5 10 कब से कब तक रविचंद्रन अश्विन 2 4 14 96 17 309 6/46 10/160 22.07 3.21 41.1 1 1 2015-2017 हरभजन सिंह 4 7 12 144.4 26 434 6/102 10/153 36.16 3 72.3 1 1 2001-2015 रविंद्र जडेजा 2 4 10 91.2 15 266 3/57 6/138 26.6 2.91 54.8 0 0 2017-2026 मानव सुतार 1 2 10 45.2 3 131 6/55 10/131 13.1 2.88 27.2 1 1 2026-2026 इशांत शर्मा 3 6 8 79 17 336 3/20 3/56 42 4.25 59.2 0 0 2008-2015 जहीर खान 2 4 5 43.5 5 164 3/89 3/95 32.8 3.74 52.6 0 0 2001-2008 अनिल कुंबले 1 2 5 46.3 10 122 3/81 5/122 24.4 2.62 55.8 0 0 2008-2008 अमित मिश्रा 1 2 5 23 3 81 3/61 5/81 16.2 3.52 27.6 0 0 2015-2015 जवागल श्रीनाथ 1 2 5 25.5 6 114 5/114 5/114 22.8 4.41 31 1 0 2001-2001 अभिमन्यु मिथुन 1 2 4 33 3 138 4/105 4/138 34.5 4.18 49.5 0 0 2010-2010 मोहम्मद शमी 1 2 3 21 2 88 2/45 3/88 29.33 4.19 42 0 0 2017-2017 प्रसिद्ध कृष्णा 1 2 3 24 3 63 2/16 3/63 21 2.62 48 0 0 2026-2026 वरुण एरोन 1 2 2 18 0 107 1/39 2/107 53.5 5.94 54 0 0 2015-2015 मोहम्मद सिराज 1 2 2 18 5 44 1/15 2/44 22 2.44 54 0 0 2026-2026 उमेश यादव 1 2 2 23 1 120 1/42 2/120 60 5.21 69 0 0 2017-2017 कुलदीप यादव 1 2 1 25 0 103 1/65 1/103 103 4.12 150 0 0 2026-2026 हार्दिक पंड्या 1 2 1 10 0 34 1/13 1/34 34 3.4 60 0 0 2017-2017 वेंकटेश प्रसाद 1 1 1 24 4 83 1/83 1/83 83 3.45 144 0 0 2001-2001 वीरेंद्र सहवाग 2 1 1 10 0 46 1/46 1/46 46 4.6 60 0 0 2008-2010

करुण नायर से आगे निकले पडिक्कल, गिल नंबर 1; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

देवदत्त पडीक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ 211 रन बनाए और करुण नायर को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गिल पहले नंबर पर हैं जबकि पंत इस स्थान पर हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)