खिलाड़ी (देश) वर्ष मैच पारी विकेट 4 5 BBI गेंदें ओवर मेडन रन औसत इकॉनमी SR

सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान) 1997 36 34 69 3 2 5/38 1886 314.2 17 1293 18.73 4.11 27.33

सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान) 1996 33 32 65 2 2 5/29 1734 289 12 1269 19.52 4.39 26.67

सईद अजमल (पाकिस्तान) 2013 33 33 62 2 1 5/24 1839 306.3 15 1268 20.45 4.13 29.66

शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) 1999 37 36 62 2 0 4/29 1975 329.1 27 1443 23.27 4.38 31.85

अनिल कुंबले (भारत) 1996 32 32 61 3 0 4/12 1825 304.1 16 1235 20.24 4.06 29.91

शॉन पोलॉक (साउथ अफ्रीका) 2000 38 37 61 2 1 5/20 1989 331.3 28 1319 21.62 3.97 32.6

अब्दुल रज्जाक (पाकिस्तान) 2000 38 38 61 3 1 5/48 1889 314.5 22 1370 22.45 4.35 30.96

वकार यूनिस (पाकिस्तान) 1996 35 34 60 2 2 6/44 1721 286.5 17 1348 22.46 4.69 28.68

अजीत अगरकर (भारत) 1998 30 30 58 3 0 4/35 1613 268.5 13 1378 23.75 5.12 27.81

मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) 2001 33 33 56 2 1 5/30 1851 308.3 29 1019 18.19 3.3 33.05

शॉन पोलॉक (साउथ अफ्रीका) 2002 38 38 54 3 0 4/18 1997 332.5 33 1274 23.59 3.82 36.98

ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) 1999 27 27 52 2 2 5/14 1450 241.4 20 983 18.9 4.06 27.88

जुनैद खान (पाकिस्तान) 2013 28 28 52 1 0 4/15 1371 228.3 17 1116 21.46 4.88 26.36

रविंद्र जडेजा (भारत) 2013 34 34 52 1 1 5/36 1821 303.3 22 1321 25.4 4.35 35.01

वकार यूनिस (पाकिस्तान) 2002 36 36 52 1 1 5/38 1699 283.1 24 1424 27.38 5.02 32.67

एलन डोनाल्ड (साउथ अफ्रीका) 1996 20 20 51 2 1 6/23 1102 183.4 5 787 15.43 4.28 21.6

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) 2005 26 26 51 2 1 5/41 1355 225.5 23 1017 19.94 4.5 26.56

शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) 1994 29 29 50 3 0 4/34 1640 273.2 13 1045 20.9 3.82 32.8

मखाया एंटिनी (साउथ अफ्रीका) 2002 31 31 50 1 1 5/31 1676 279.2 32 1196 23.92 4.28 33.52

मशरफे मुर्तजा (बांग्लादेश) 2006 27 27 49 1 1 6/26 1426 237.4 26 1003 20.46 4.22 29.1

कुलदीप यादव (भारत) 2023 30 29 49 2 1 5/25 1306 217.4 13 1004 20.48 4.61 26.65

अजंता मेंडिस (श्रीलंका) 2008 18 17 48 3 3 6/13 813 135.3 13 486 10.12 3.58 16.93

राशिद खान (AFG) 2018 20 20 48 1 2 5/24 1068 178 12 694 14.45 3.89 22.25

लसित मलिंगा (श्रीलंका) 2011 24 23 48 0 3 6/38 1153 192.1 12 924 19.25 4.8 24.02

वकार यूनिस (पाकिस्तान) 1990 19 19 47 2 5 6/26 948 158 12 594 12.63 3.75 20.17

इरफान पठान (भारत) 2004 28 28 47 1 0 4/24 1491 248.3 11 1240 26.38 4.98 31.72

लसित मलिंगा (श्रीलंका) 2012 32 31 47 1 1 5/54 1596 266 11 1508 32.08 5.66 33.95

मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) 2003 24 24 46 2 1 5/23 1310 218.2 24 731 15.89 3.34 28.47

अजहर महमूद (पाकिस्तान) 1999 27 27 46 1 3 6/18 1380 230 20 866 18.82 3.76 30

नाथन वेड ब्रैकेन (ऑस्ट्रेलिया) 2006 23 23 46 1 1 5/67 1168 194.4 19 866 18.82 4.44 25.39

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) 2003 24 24 46 1 2 5/30 1232 205.2 23 926 20.13 4.5 26.78

क्रिस प्रिंगल (न्यूजीलैंड) 1994 26 26 46 1 1 5/45 1357 226.1 12 1041 22.63 4.6 29.5

शाकिब अल हसन (BAN) 2010 27 27 46 3 0 4/33 1494 249 8 1196 26 4.8 32.47

वेंकटेश प्रसाद (भारत) 1999 35 34 46 0 1 5/27 1749 291.3 27 1229 26.71 4.21 38.02

जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) 2000 39 37 46 0 0 3/40 1703 283.5 18 1356 29.47 4.77 37.02

मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) 2009 30 29 46 1 0 4/34 1570 261.4 14 1383 30.06 5.28 34.13

हसन अली (पाकिस्तान) 2017 18 18 45 0 3 5/34 914 152.2 7 767 17.04 5.03 20.31

कुलदीप यादव (भारत) 2018 19 19 45 2 1 6/25 1034 172.2 4 800 17.77 4.64 22.97

अब्दुर रज्जाक (बांग्लादेश) 2006 26 26 45 2 1 5/33 1386 231 19 808 17.95 3.49 30.8

मखाया एंटिनी (दक्षिण अफ्रीका) 2003 23 23 45 3 0 4/24 1169 194.5 16 816 18.13 4.18 25.97

वसीम अकरम (पाकिस्तान) 1993 26 26 45 4 2 5/15 1372 228.4 13 850 18.88 3.71 30.48

शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) 2011 27 26 45 2 4 5/16 1344 224 9 937 20.82 4.18 29.86

एलन डोनाल्ड (साउथ अफ्रीका) 2002 25 25 45 1 0 4/43 1287 214.3 14 958 21.28 4.46 28.6

नावेद-उल-हसन (पाकिस्तान) 2005 22 22 45 1 1 6/27 1129 188.1 6 969 21.53 5.14 25.08

रेयान मैकलारेन (SA) 2013 27 26 45 4 0 4/19 1251 208.3 6 1070 23.77 5.13 27.8

वेंकटेश प्रसाद (भारत) 1996 30 30 45 1 0 4/27 1642 273.4 11 1298 28.84 4.74 36.48

रेमंड विलियम प्राइस (जिम्बाब्वे) 2009 27 27 44 1 0 4/22 1429 238.1 26 907 20.61 3.8 32.47

मोहम्मद सिराज (भारत) 2023 25 24 44 2 1 6/21 1033 172.1 17 910 20.68 5.28 23.47

वसीम अकरम (पाकिस्तान) 2002 27 27 44 1 0 4/22 1358 226.2 18 968 22 4.27 30.86

ब्रेट ली(ऑस्ट्रेलिया) 2006 26 26 44 3 2 5/22 1390 231.4 15 1095 24.88 4.72 31.59

राशिद खान (अफगानिस्तान) 2017 16 15 43 2 2 7/18 708 118 6 449 10.44 3.8 16.46

मोहम्मद शमी (भारत) 2023 19 19 43 1 4 7/57 797 132.5 12 708 16.46 5.32 18.53

बिलाल खान (ओमान) 2022 16 16 43 1 3 5/31 886 147.4 10 725 16.86 4.9 20.6

ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) 2002 26 26 43 1 1 5/37 1342 223.4 42 784 18.23 3.5 31.2

वसीम अकरम (पाकिस्तान) 1992 27 27 43 2 1 5/19 1461 243.3 17 930 21.62 3.81 33.97

संदीप लामिछाने (नेपाल) 2023 21 21 43 2 1 5/25 1172 195.2 9 948 22.04 4.85 27.25

डेनियल विटोरी (न्यूजीलैंड) 2007 31 29 43 2 1 5/7 1620 270 11 1123 26.11 4.15 37.67

जॉन अर्नेस्ट एम्बुरे (इंग्लैंड) 1987 31 31 43 1 0 4/37 1741 290.1 15 1215 28.25 4.18 40.48

चामिंडा वास (श्रीलंका) 2001 29 29 42 0 1 8/19 1394 232.2 30 930 22.14 4 33.19

मोहम्मद शमी (भारत) 2019 21 21 42 2 1 5/69 1064 177.2 10 951 22.64 5.36 25.33

डेमियन फ्लेमिंग (ऑस्ट्रेलिया) 1999 26 26 42 0 0 3/14 1357 226.1 20 952 22.66 4.2 32.3

वकार यूनिस (पाकिस्तान) 1994 24 24 42 3 1 6/30 1303 217.1 13 974 23.19 4.48 31.02

शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान) 2023 21 21 42 1 1 5/54 1084 180.4 9 1010 24.04 5.59 25.8

एचएच स्ट्रीक (जिम्बाब्वे) 2001 31 30 42 2 0 4/8 1515 252.3 22 1148 27.33 4.54 36.07

आदिल रशीद (इंग्लैंड) 2018 24 23 42 2 0 4/36 1278 213 1 1154 27.47 5.41 30.42

जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) 2002 33 32 42 1 1 5/41 1508 251.2 8 1190 28.33 4.73 35.9

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 2015 18 18 41 2 2 6/28 868 144.4 6 667 16.26 4.61 21.17

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) 2002 20 20 41 4 0 4/32 994 165.4 13 775 18.9 4.67 24.24

वकार यूनिस (पाकिस्तान) 2001 21 21 41 1 2 7/36 1000 166.4 8 821 20.02 4.92 24.39

लांस क्लूसनर (दक्षिण अफ्रीका) 1999 27 26 41 0 1 5/21 1163 193.5 9 855 20.85 4.41 28.36

जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) 2003 24 23 41 4 0 4/25 1214 202.2 24 924 22.53 4.56 29.6

रेयान हैरिस (ऑस्ट्रेलिया) 2010 16 15 40 0 3 5/19 785 130.5 13 607 15.17 4.63 19.62

मिचेल जॉन मैक्लेनघन (न्यूजीलैंड) 2013 15 15 40 4 1 5/58 801 133.3 3 761 19.02 5.7 20.02

मोहम्मद समी (पाकिस्तान) 2003 22 21 40 1 1 5/10 1065 177.3 11 769 19.22 4.33 26.62

हारिस रऊफ (पाकिस्तान) 2023 22 22 40 2 1 5/18 1073 178.5 5 1086 27.15 6.07 26.82

रविचंद्रन अश्विन (भारत) 2013 29 29 40 0 0 3/39 1559 259.5 6 1353 33.82 5.2 38.97