वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। पूरे साल टीम के लिए विकेट निकालने के साथ ही रन रोकने की जिम्मेदारी भी गेंदबाजों पर होती है। ODI क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज गेंदबाजों ने एक साल में विकेटों का अंबार लगाया है। इस सूची में पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक सबसे आगे हैं, जबकि भारत की ओर से अनिल कुंबले, अजीत अगरकर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों ने भी अपनी छाप छोड़ी है।
हालांकि, इस रिकॉर्ड लिस्ट में भारत की ओर से सबसे सफल साल 1996 रहा। साल 1996 में अनिल कुंबले ने 32 वनडे मैचों में 61 विकेट हासिल किये थे। वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। उनके बाद अजीत अगरकर ने 1998 में 58 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की थी। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों ने भी इस सूची में जगह बनाई है। आइए जानते हैं एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों के बारे में।
वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
|खिलाड़ी (देश)
|वर्ष
|मैच
|पारी
|विकेट
|4
|5
|BBI
|गेंदें
|ओवर
|मेडन
|रन
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान)
|1997
|36
|34
|69
|3
|2
|5/38
|1886
|314.2
|17
|1293
|18.73
|4.11
|27.33
|सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान)
|1996
|33
|32
|65
|2
|2
|5/29
|1734
|289
|12
|1269
|19.52
|4.39
|26.67
|सईद अजमल (पाकिस्तान)
|2013
|33
|33
|62
|2
|1
|5/24
|1839
|306.3
|15
|1268
|20.45
|4.13
|29.66
|शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)
|1999
|37
|36
|62
|2
|0
|4/29
|1975
|329.1
|27
|1443
|23.27
|4.38
|31.85
|अनिल कुंबले (भारत)
|1996
|32
|32
|61
|3
|0
|4/12
|1825
|304.1
|16
|1235
|20.24
|4.06
|29.91
|शॉन पोलॉक (साउथ अफ्रीका)
|2000
|38
|37
|61
|2
|1
|5/20
|1989
|331.3
|28
|1319
|21.62
|3.97
|32.6
|अब्दुल रज्जाक (पाकिस्तान)
|2000
|38
|38
|61
|3
|1
|5/48
|1889
|314.5
|22
|1370
|22.45
|4.35
|30.96
|वकार यूनिस (पाकिस्तान)
|1996
|35
|34
|60
|2
|2
|6/44
|1721
|286.5
|17
|1348
|22.46
|4.69
|28.68
|अजीत अगरकर (भारत)
|1998
|30
|30
|58
|3
|0
|4/35
|1613
|268.5
|13
|1378
|23.75
|5.12
|27.81
|मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)
|2001
|33
|33
|56
|2
|1
|5/30
|1851
|308.3
|29
|1019
|18.19
|3.3
|33.05
|शॉन पोलॉक (साउथ अफ्रीका)
|2002
|38
|38
|54
|3
|0
|4/18
|1997
|332.5
|33
|1274
|23.59
|3.82
|36.98
|ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया)
|1999
|27
|27
|52
|2
|2
|5/14
|1450
|241.4
|20
|983
|18.9
|4.06
|27.88
|जुनैद खान (पाकिस्तान)
|2013
|28
|28
|52
|1
|0
|4/15
|1371
|228.3
|17
|1116
|21.46
|4.88
|26.36
|रविंद्र जडेजा (भारत)
|2013
|34
|34
|52
|1
|1
|5/36
|1821
|303.3
|22
|1321
|25.4
|4.35
|35.01
|वकार यूनिस (पाकिस्तान)
|2002
|36
|36
|52
|1
|1
|5/38
|1699
|283.1
|24
|1424
|27.38
|5.02
|32.67
|एलन डोनाल्ड (साउथ अफ्रीका)
|1996
|20
|20
|51
|2
|1
|6/23
|1102
|183.4
|5
|787
|15.43
|4.28
|21.6
|ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)
|2005
|26
|26
|51
|2
|1
|5/41
|1355
|225.5
|23
|1017
|19.94
|4.5
|26.56
|शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)
|1994
|29
|29
|50
|3
|0
|4/34
|1640
|273.2
|13
|1045
|20.9
|3.82
|32.8
|मखाया एंटिनी (साउथ अफ्रीका)
|2002
|31
|31
|50
|1
|1
|5/31
|1676
|279.2
|32
|1196
|23.92
|4.28
|33.52
|मशरफे मुर्तजा (बांग्लादेश)
|2006
|27
|27
|49
|1
|1
|6/26
|1426
|237.4
|26
|1003
|20.46
|4.22
|29.1
|कुलदीप यादव (भारत)
|2023
|30
|29
|49
|2
|1
|5/25
|1306
|217.4
|13
|1004
|20.48
|4.61
|26.65
|अजंता मेंडिस (श्रीलंका)
|2008
|18
|17
|48
|3
|3
|6/13
|813
|135.3
|13
|486
|10.12
|3.58
|16.93
|राशिद खान (AFG)
|2018
|20
|20
|48
|1
|2
|5/24
|1068
|178
|12
|694
|14.45
|3.89
|22.25
|लसित मलिंगा (श्रीलंका)
|2011
|24
|23
|48
|0
|3
|6/38
|1153
|192.1
|12
|924
|19.25
|4.8
|24.02
|वकार यूनिस (पाकिस्तान)
|1990
|19
|19
|47
|2
|5
|6/26
|948
|158
|12
|594
|12.63
|3.75
|20.17
|इरफान पठान (भारत)
|2004
|28
|28
|47
|1
|0
|4/24
|1491
|248.3
|11
|1240
|26.38
|4.98
|31.72
|लसित मलिंगा (श्रीलंका)
|2012
|32
|31
|47
|1
|1
|5/54
|1596
|266
|11
|1508
|32.08
|5.66
|33.95
|मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)
|2003
|24
|24
|46
|2
|1
|5/23
|1310
|218.2
|24
|731
|15.89
|3.34
|28.47
|अजहर महमूद (पाकिस्तान)
|1999
|27
|27
|46
|1
|3
|6/18
|1380
|230
|20
|866
|18.82
|3.76
|30
|नाथन वेड ब्रैकेन (ऑस्ट्रेलिया)
|2006
|23
|23
|46
|1
|1
|5/67
|1168
|194.4
|19
|866
|18.82
|4.44
|25.39
|ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)
|2003
|24
|24
|46
|1
|2
|5/30
|1232
|205.2
|23
|926
|20.13
|4.5
|26.78
|क्रिस प्रिंगल (न्यूजीलैंड)
|1994
|26
|26
|46
|1
|1
|5/45
|1357
|226.1
|12
|1041
|22.63
|4.6
|29.5
|शाकिब अल हसन (BAN)
|2010
|27
|27
|46
|3
|0
|4/33
|1494
|249
|8
|1196
|26
|4.8
|32.47
|वेंकटेश प्रसाद (भारत)
|1999
|35
|34
|46
|0
|1
|5/27
|1749
|291.3
|27
|1229
|26.71
|4.21
|38.02
|जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|2000
|39
|37
|46
|0
|0
|3/40
|1703
|283.5
|18
|1356
|29.47
|4.77
|37.02
|मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
|2009
|30
|29
|46
|1
|0
|4/34
|1570
|261.4
|14
|1383
|30.06
|5.28
|34.13
|हसन अली (पाकिस्तान)
|2017
|18
|18
|45
|0
|3
|5/34
|914
|152.2
|7
|767
|17.04
|5.03
|20.31
|कुलदीप यादव (भारत)
|2018
|19
|19
|45
|2
|1
|6/25
|1034
|172.2
|4
|800
|17.77
|4.64
|22.97
|अब्दुर रज्जाक (बांग्लादेश)
|2006
|26
|26
|45
|2
|1
|5/33
|1386
|231
|19
|808
|17.95
|3.49
|30.8
|मखाया एंटिनी (दक्षिण अफ्रीका)
|2003
|23
|23
|45
|3
|0
|4/24
|1169
|194.5
|16
|816
|18.13
|4.18
|25.97
|वसीम अकरम (पाकिस्तान)
|1993
|26
|26
|45
|4
|2
|5/15
|1372
|228.4
|13
|850
|18.88
|3.71
|30.48
|शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)
|2011
|27
|26
|45
|2
|4
|5/16
|1344
|224
|9
|937
|20.82
|4.18
|29.86
|एलन डोनाल्ड (साउथ अफ्रीका)
|2002
|25
|25
|45
|1
|0
|4/43
|1287
|214.3
|14
|958
|21.28
|4.46
|28.6
|नावेद-उल-हसन (पाकिस्तान)
|2005
|22
|22
|45
|1
|1
|6/27
|1129
|188.1
|6
|969
|21.53
|5.14
|25.08
|रेयान मैकलारेन (SA)
|2013
|27
|26
|45
|4
|0
|4/19
|1251
|208.3
|6
|1070
|23.77
|5.13
|27.8
|वेंकटेश प्रसाद (भारत)
|1996
|30
|30
|45
|1
|0
|4/27
|1642
|273.4
|11
|1298
|28.84
|4.74
|36.48
|रेमंड विलियम प्राइस (जिम्बाब्वे)
|2009
|27
|27
|44
|1
|0
|4/22
|1429
|238.1
|26
|907
|20.61
|3.8
|32.47
|मोहम्मद सिराज (भारत)
|2023
|25
|24
|44
|2
|1
|6/21
|1033
|172.1
|17
|910
|20.68
|5.28
|23.47
|वसीम अकरम (पाकिस्तान)
|2002
|27
|27
|44
|1
|0
|4/22
|1358
|226.2
|18
|968
|22
|4.27
|30.86
|ब्रेट ली(ऑस्ट्रेलिया)
|2006
|26
|26
|44
|3
|2
|5/22
|1390
|231.4
|15
|1095
|24.88
|4.72
|31.59
|राशिद खान (अफगानिस्तान)
|2017
|16
|15
|43
|2
|2
|7/18
|708
|118
|6
|449
|10.44
|3.8
|16.46
|मोहम्मद शमी (भारत)
|2023
|19
|19
|43
|1
|4
|7/57
|797
|132.5
|12
|708
|16.46
|5.32
|18.53
|बिलाल खान (ओमान)
|2022
|16
|16
|43
|1
|3
|5/31
|886
|147.4
|10
|725
|16.86
|4.9
|20.6
|ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया)
|2002
|26
|26
|43
|1
|1
|5/37
|1342
|223.4
|42
|784
|18.23
|3.5
|31.2
|वसीम अकरम (पाकिस्तान)
|1992
|27
|27
|43
|2
|1
|5/19
|1461
|243.3
|17
|930
|21.62
|3.81
|33.97
|संदीप लामिछाने (नेपाल)
|2023
|21
|21
|43
|2
|1
|5/25
|1172
|195.2
|9
|948
|22.04
|4.85
|27.25
|डेनियल विटोरी (न्यूजीलैंड)
|2007
|31
|29
|43
|2
|1
|5/7
|1620
|270
|11
|1123
|26.11
|4.15
|37.67
|जॉन अर्नेस्ट एम्बुरे (इंग्लैंड)
|1987
|31
|31
|43
|1
|0
|4/37
|1741
|290.1
|15
|1215
|28.25
|4.18
|40.48
|चामिंडा वास (श्रीलंका)
|2001
|29
|29
|42
|0
|1
|8/19
|1394
|232.2
|30
|930
|22.14
|4
|33.19
|मोहम्मद शमी (भारत)
|2019
|21
|21
|42
|2
|1
|5/69
|1064
|177.2
|10
|951
|22.64
|5.36
|25.33
|डेमियन फ्लेमिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|1999
|26
|26
|42
|0
|0
|3/14
|1357
|226.1
|20
|952
|22.66
|4.2
|32.3
|वकार यूनिस (पाकिस्तान)
|1994
|24
|24
|42
|3
|1
|6/30
|1303
|217.1
|13
|974
|23.19
|4.48
|31.02
|शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान)
|2023
|21
|21
|42
|1
|1
|5/54
|1084
|180.4
|9
|1010
|24.04
|5.59
|25.8
|एचएच स्ट्रीक (जिम्बाब्वे)
|2001
|31
|30
|42
|2
|0
|4/8
|1515
|252.3
|22
|1148
|27.33
|4.54
|36.07
|आदिल रशीद (इंग्लैंड)
|2018
|24
|23
|42
|2
|0
|4/36
|1278
|213
|1
|1154
|27.47
|5.41
|30.42
|जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|2002
|33
|32
|42
|1
|1
|5/41
|1508
|251.2
|8
|1190
|28.33
|4.73
|35.9
|मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
|2015
|18
|18
|41
|2
|2
|6/28
|868
|144.4
|6
|667
|16.26
|4.61
|21.17
|ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)
|2002
|20
|20
|41
|4
|0
|4/32
|994
|165.4
|13
|775
|18.9
|4.67
|24.24
|वकार यूनिस (पाकिस्तान)
|2001
|21
|21
|41
|1
|2
|7/36
|1000
|166.4
|8
|821
|20.02
|4.92
|24.39
|लांस क्लूसनर (दक्षिण अफ्रीका)
|1999
|27
|26
|41
|0
|1
|5/21
|1163
|193.5
|9
|855
|20.85
|4.41
|28.36
|जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)
|2003
|24
|23
|41
|4
|0
|4/25
|1214
|202.2
|24
|924
|22.53
|4.56
|29.6
|रेयान हैरिस (ऑस्ट्रेलिया)
|2010
|16
|15
|40
|0
|3
|5/19
|785
|130.5
|13
|607
|15.17
|4.63
|19.62
|मिचेल जॉन मैक्लेनघन (न्यूजीलैंड)
|2013
|15
|15
|40
|4
|1
|5/58
|801
|133.3
|3
|761
|19.02
|5.7
|20.02
|मोहम्मद समी (पाकिस्तान)
|2003
|22
|21
|40
|1
|1
|5/10
|1065
|177.3
|11
|769
|19.22
|4.33
|26.62
|हारिस रऊफ (पाकिस्तान)
|2023
|22
|22
|40
|2
|1
|5/18
|1073
|178.5
|5
|1086
|27.15
|6.07
|26.82
|रविचंद्रन अश्विन (भारत)
|2013
|29
|29
|40
|0
|0
|3/39
|1559
|259.5
|6
|1353
|33.82
|5.2
|38.97
|जहीर खान (एशिया/भारत)
|2007
|33
|33
|40
|0
|1
|5/42
|1700
|283.2
|22
|1396
|34.9
|4.92
|42.5
अर्शदीप नंबर 1, बुमराह से आगे अक्षर और प्रसिद्ध; 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले टॉप 10 भारतीय
इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में अर्शदीप सिंह नंबर 1 पर हैं। जबकि जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा से पीछे हैं। टॉप 10 गेंदबाजों की लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें।