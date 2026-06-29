टेस्ट क्रिकेट में एक गेंदबाज की असली परीक्षा उसकी निरंतरता और लंबे समय तक प्रदर्शन करने की क्षमता से होती है। 300 टेस्ट विकेट का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, फिटनेस और बल्लेबाजों पर दबदबे की पहचान है। इस खास क्लब में शामिल गेंदबाजों ने अलग-अलग दौर, परिस्थितियों और पीढ़ियों के बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी छाप छोड़ी।

श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जबकि शेन वॉर्न और जेम्स एंडरसन जैसे दिग्गज भी इस क्लब का हिस्सा हैं। भारत की ओर से अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह और कपिल देव जैसे नाम इस सूची में शामिल हैं। अब तक सात भारतीयों ने टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। इनमें रविंद्र जडेजा, इशांत शर्मा, जहीर खान भी शामिल हैं।

ओवरऑल बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में अब तक 41 गेंदबाजों ने 300 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस सूची में सबसे हालिया नाम वेस्टइंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाज केमार रोच का है। केमार रोच ने ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में असिता फर्नांडो बोल्ड कर अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया। केमार रोच टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पांचवें गेंदबाज हैं।

टेस्ट क्रिकेट में 300 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

खिलाड़ी (देश)कब से कब तकमैचविकेट5 विकेट10 विकेटरन दियेपारियांगेंदें फेंकीऔसतइकॉनमीSRBBIBBM
मुथैया मुरलीधरन (आईसीसी/श्रीलंका)1992-20101338006722181802304403922.722.47559/5116/220
शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)1992-20071457083710179952734070525.412.6557.48/7112/128
जेम्स एंडरसन (अंग्रेजी)2003-2024188704323186273504003726.452.7956.87/4211/71
अनिल कुंबले (भारत)1990-2008132619358183552364085029.652.6965.910/7414/149
स्टुअर्ड ब्रॉड (इंग्लैंड)2007-2023167604203167193093369827.682.9755.78/1511/121
नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया)2011-2025141567245170992623483230.152.9461.48/5013/154
ग्लेन मैकग्रा (ऑस्ट्रेलिया)1993-2007124563293121862432924821.642.4951.98/2410/27
रविचंद्रन अश्विन (भारत)2011-20241065373781289120027246242.8350.77/5913/140
कर्टनी वाल्श (वेस्टइंडीज)1984-2001132519223126882423001924.442.5357.87/3713/55
डेल स्टेन (साउथ अफ्रीका)2004-201993439265100771711860822.953.2442.37/5111/60
कपिल देव निखंज (भारत)1978-1994131434232128672272774029.642.7863.99/8311/146
रंगना हेराथ (श्रीलंका)1999-201893433349121571702599328.072.8609/12714/184
मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)2011-2026105433183114812022001326.513.4446.27/5811/94
रिचर्ड हैडली (न्यूजीलैंड)1973-19908643136996111502191822.292.6350.89/5215/123
शॉन पोलॉक (दक्षिण अफ्रीका)1995-200810842116197332022435323.112.3957.87/8710/147
हरभजन सिंह (भारत)1998-2015103417255135371902858032.462.8468.58/8415/217
वसीम अकरम (पाकिस्तान)1985-200210441425597791812262723.622.5954.67/11911/110
कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज)1988-20009840522385011792210320.992.354.58/4511/84
टिम साउदी (न्यूजीलैंड)2008-2024107391151118322032349030.263.02607/6410/108
मखाया एंटिनी (दक्षिण अफ्रीका)1998-2009101390184112421902083428.823.2353.47/3713/132
इयान बॉथम (इंग्लैंड)1977-1992102383274108781682181528.42.9956.98/3413/106
मैल्कम मार्शल (वेस्टइंडीज)1978-19918137622478761511758420.942.6846.77/2211/89
वकार यूनिस (पाकिस्तान)1989-20038737322587881541622423.563.2543.47/7613/135
इमरान खान (पाकिस्तान)1971-19928836223682581421945822.812.5453.78/5814/116
डेनियल विटोरी (आईसीसी/न्यूजीलैंड)1997-2014113362203124411872881434.362.5979.57/8712/149
डेनिस लिली (ऑस्ट्रेलिया)1971-19847035523784931321846723.922.75527/8311/123
चामिंडा वास (श्रीलंका)1994-2009111355122105011942343829.582.68667/7114/191
रविंद्र जडेजा (भारत)2012-20258934815387411672024125.112.5958.17/4210/110
कगिसो रबाडा (साउथ अफ्रीका)2015-20257334017474931341343622.033.3439.57/11213/144
एलन डोनाल्ड (साउथ अफ्रीका)1992-20027233020373441291551922.252.83478/7112/139
बॉब विलिस (इंग्लैंड)1971-19849032516081901651735725.22.8353.48/439/92
ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड)2011-20227831710187171491741727.49354.96/3010/80
पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)2011-20257231514269461341439122.052.8945.66/2310/62
मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)2007-20157331312388911401600128.43.3351.18/6112/127
जहीर खान (भारत)2000-201492311111102471651878532.943.2760.47/8710/149
इशांत शर्मा (भारत)2007-2021105311111100781881916032.43.1561.67/7410/108
ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)1999-20087631010095541501653130.813.4653.35/309/171
लांस गिब्स (वेस्टइंडीज)1958-19767930918289891482711529.091.9887.78/3811/157
मोर्ने मोर्केल (साउथ अफ्रीका)2006-2018863098085501601649827.663.153.36/239/110
फ्रेड ट्रूमन (इंग्लैंड)1952-19656730717366251271517821.572.6149.48/3112/119
केमार रोच (वेस्टइंडीज)2009-20268930012180511611554426.833.151.86/4810/146

रोहित नंबर 1, अभिषेक-संजू भी टॉप 3 में; ये हैं T20I में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले शीर्ष 10 भारतीय

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में पहली-पहली गेंद पर ही बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके साथ दोनों भारत के टॉप 3 ऐसे खिलाड़ियों की सूची में आ गए जो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट हुए। (पूरी सूची देखने के लिए क्लिक करें)