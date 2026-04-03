Most Hundreds In A Career In T20s: टी20 क्रिकेट में चौकों-छक्कों की बारिश आम बात है, लेकिन इस फॉर्मेट में शतक लगाना आज भी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। 120 गेंदों के खेल में 100 तक पहुंचना सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टाइमिंग, क्लास और निरंतरता की मांग करता है।

इस छोटे फॉर्मेट में जहां एक-एक गेंद मैच का रुख बदल देती है, वहां शतक लगाना किसी कारनामे से कम नहीं। दुनिया के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने टी20 में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बार-बार शतक लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है।

इस सूची में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल शीर्ष पर हैं। क्रिस गेल ने अपने 17 साल के करियर में 22 टी20 शतक लगाए हैं। अन्य कोई भी बल्लेबाज उनके आसपास भी नहीं है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। बाबर आजम टी20 क्रिकेट में 11 शतक लगा चुके हैं।

इस सूची में शीर्ष-5 में भारत के विराट कोहली और अभिषेक शर्मा हैं। विराट कोहली अब तक अपने टी20 करियर में नौ शतक लगा चुके हैं। अभिषेक शर्मा के नाम आठ टी20 शतक हैं। हिटमैन रोहित शर्मा इस सूची में शामिल तीसरे भारतीय हैं। उन्होंने भी 8 टी20 शतक लगाए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा से दोगुने से ज्यादा मैच खेले हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष-5 भारतीय

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ी