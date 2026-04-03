Most Hundreds In A Career In T20s: टी20 क्रिकेट में चौकों-छक्कों की बारिश आम बात है, लेकिन इस फॉर्मेट में शतक लगाना आज भी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। 120 गेंदों के खेल में 100 तक पहुंचना सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टाइमिंग, क्लास और निरंतरता की मांग करता है।
इस छोटे फॉर्मेट में जहां एक-एक गेंद मैच का रुख बदल देती है, वहां शतक लगाना किसी कारनामे से कम नहीं। दुनिया के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने टी20 में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बार-बार शतक लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है।
इस सूची में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल शीर्ष पर हैं। क्रिस गेल ने अपने 17 साल के करियर में 22 टी20 शतक लगाए हैं। अन्य कोई भी बल्लेबाज उनके आसपास भी नहीं है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। बाबर आजम टी20 क्रिकेट में 11 शतक लगा चुके हैं।
इस सूची में शीर्ष-5 में भारत के विराट कोहली और अभिषेक शर्मा हैं। विराट कोहली अब तक अपने टी20 करियर में नौ शतक लगा चुके हैं। अभिषेक शर्मा के नाम आठ टी20 शतक हैं। हिटमैन रोहित शर्मा इस सूची में शामिल तीसरे भारतीय हैं। उन्होंने भी 8 टी20 शतक लगाए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा से दोगुने से ज्यादा मैच खेले हैं।
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष-5 भारतीय
- विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, दिल्ली, इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) का प्रतिनिधित्व किया है।
- अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), इंडिया A, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है।
- रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, डेक्कन चार्जर्स, इंडिया A, इंडियंस, मुंबई और मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया है।
- इशान किशन ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, ईस्ट जोन, गुजरात लायंस, झारखंड, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है।
- केएल राहुल ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, दिल्ली कैपिटल्स, कर्नाटक, किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स), लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है।
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ी
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|पारी
|नाबाद
|100
|50
|रन
|उच्चतम
|औसत
|SR
|00
|4s
|6s
|कब से कब तक
|1
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|463
|455
|53
|22
|88
|14562
|175*
|36.22
|144.75
|30
|1132
|1056
|2005-2022
|2
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|349
|336
|51
|11
|98
|11944
|122
|41.9
|128.34
|24
|1249
|225
|2012-2026
|3
|डेविड वॉर्नर
|ऑस्ट्रेलिया
|435
|434
|53
|10
|116
|14121
|135*
|37.06
|140.63
|27
|1443
|500
|2007-2026
|4
|साहिबजादा फरहान
|पाकिस्तान
|166
|160
|13
|9
|32
|5096
|162*
|34.66
|138.36
|9
|496
|233
|2013-2026
|5
|रिले रोसौव
|साउथ अफ्रीका
|393
|377
|48
|9
|55
|9730
|121
|29.57
|145.33
|36
|937
|421
|2008-2026
|6
|विराट कोहली
|भारत
|415
|398
|75
|9
|106
|13612
|122*
|42.14
|134.85
|18
|1215
|440
|2007-2026
|7
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|183
|179
|16
|8
|32
|5296
|148
|32.49
|173.29
|14
|497
|329
|2018-2026
|8
|माइकल क्लिंगर
|ऑस्ट्रेलिया
|206
|198
|25
|8
|33
|5960
|126*
|34.45
|123.08
|12
|550
|146
|2006-2019
|9
|एरोन फिंच
|ऑस्ट्रेलिया
|387
|380
|39
|8
|77
|11458
|172
|33.6
|138.16
|27
|1095
|452
|2009-2024
|10
|फाफ डुप्लेसिस
|साउथ अफ्रीका
|431
|407
|40
|8
|83
|12041
|120*
|32.8
|137.21
|24
|1090
|457
|2007-2026
|11
|क्विंटन डीकॉक
|साउथ अफ्रीका
|439
|425
|31
|8
|82
|12322
|140*
|31.27
|139.13
|30
|1231
|520
|2011-2026
|12
|रोहित शर्मा
|भारत
|464
|451
|53
|8
|83
|12326
|121*
|30.96
|135.51
|31
|1116
|553
|2007-2026
|13
|जोश बटलर
|इंग्लैंड
|494
|465
|68
|8
|98
|13883
|124
|34.96
|146.05
|29
|1265
|595
|2009-2026
|14
|ग्लेन मैक्सवेल
|ऑस्ट्रेलिया
|503
|467
|68
|8
|58
|10986
|154*
|27.53
|154.16
|37
|916
|571
|2010-2026
|15
|इशान किशन
|भारत
|231
|222
|15
|7
|36
|6413
|113*
|30.98
|142.79
|16
|636
|311
|2014-2026
|16
|केएल राहुल
|भारत
|240
|227
|35
|7
|68
|8125
|132*
|42.31
|136.66
|11
|695
|332
|2013-2026
|17
|ल्यूक राइट
|इंग्लैंड
|344
|320
|28
|7
|46
|8526
|153*
|29.19
|142.81
|23
|904
|301
|2004-2022
|18
|ब्रेंडन मैकुलम
|न्यूजीलैंड
|370
|364
|33
|7
|55
|9922
|158*
|29.97
|136.49
|22
|924
|485
|2005-2019
|19
|जेम्स विंसे
|इंग्लैंड
|470
|458
|47
|7
|84
|13102
|129*
|31.87
|135.71
|31
|1476
|327
|2010-2026
|20
|एलेक्स हेल्स
|इंग्लैंड
|528
|523
|40
|7
|92
|14449
|119*
|29.91
|144.51
|46
|1560
|595
|2009-2026