Most Hundreds In A Career In T20s: टी20 क्रिकेट में चौकों-छक्कों की बारिश आम बात है, लेकिन इस फॉर्मेट में शतक लगाना आज भी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। 120 गेंदों के खेल में 100 तक पहुंचना सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टाइमिंग, क्लास और निरंतरता की मांग करता है।

इस छोटे फॉर्मेट में जहां एक-एक गेंद मैच का रुख बदल देती है, वहां शतक लगाना किसी कारनामे से कम नहीं। दुनिया के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने टी20 में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बार-बार शतक लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है।

इस सूची में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल शीर्ष पर हैं। क्रिस गेल ने अपने 17 साल के करियर में 22 टी20 शतक लगाए हैं। अन्य कोई भी बल्लेबाज उनके आसपास भी नहीं है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। बाबर आजम टी20 क्रिकेट में 11 शतक लगा चुके हैं।

इस सूची में शीर्ष-5 में भारत के विराट कोहली और अभिषेक शर्मा हैं। विराट कोहली अब तक अपने टी20 करियर में नौ शतक लगा चुके हैं। अभिषेक शर्मा के नाम आठ टी20 शतक हैं। हिटमैन रोहित शर्मा इस सूची में शामिल तीसरे भारतीय हैं। उन्होंने भी 8 टी20 शतक लगाए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा से दोगुने से ज्यादा मैच खेले हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष-5 भारतीय

  • विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, दिल्ली, इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) का प्रतिनिधित्व किया है।
  • अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), इंडिया A, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है।
  • रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, डेक्कन चार्जर्स, इंडिया A, इंडियंस, मुंबई और मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया है।
  • इशान किशन ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, ईस्ट जोन, गुजरात लायंस, झारखंड, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है।
  • केएल राहुल ने टी20 क्रिकेट में इंडिया, दिल्ली कैपिटल्स, कर्नाटक, किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स), लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ी

रैंकखिलाड़ीदेशमैचपारीनाबाद10050रनउच्चतमऔसतSR004s6sकब से कब तक
1क्रिस गेलवेस्टइंडीज46345553228814562175*36.22144.7530113210562005-2022
2बाबर आजमपाकिस्तान3493365111981194412241.9128.342412492252012-2026
3डेविड वॉर्नरऑस्ट्रेलिया435434531011614121135*37.06140.632714435002007-2026
4साहिबजादा फरहानपाकिस्तान166160139325096162*34.66138.3694962332013-2026
5रिले रोसौवसाउथ अफ्रीका39337748955973012129.57145.33369374212008-2026
6विराट कोहलीभारत41539875910613612122*42.14134.851812154402007-2026
7अभिषेक शर्माभारत18317916832529614832.49173.29144973292018-2026
8माइकल क्लिंगरऑस्ट्रेलिया206198258335960126*34.45123.08125501462006-2019
9एरोन फिंचऑस्ट्रेलिया387380398771145817233.6138.162710954522009-2024
10फाफ डुप्लेसिससाउथ अफ्रीका4314074088312041120*32.8137.212410904572007-2026
11क्विंटन डीकॉकसाउथ अफ्रीका4394253188212322140*31.27139.133012315202011-2026
12रोहित शर्माभारत4644515388312326121*30.96135.513111165532007-2026
13जोश बटलरइंग्लैंड494465688981388312434.96146.052912655952009-2026
14ग्लेन मैक्सवेलऑस्ट्रेलिया5034676885810986154*27.53154.16379165712010-2026
15इशान किशनभारत231222157366413113*30.98142.79166363112014-2026
16केएल राहुलभारत240227357688125132*42.31136.66116953322013-2026
17ल्यूक राइटइंग्लैंड344320287468526153*29.19142.81239043012004-2022
18ब्रेंडन मैकुलमन्यूजीलैंड370364337559922158*29.97136.49229244852005-2019
19जेम्स विंसेइंग्लैंड4704584778413102129*31.87135.713114763272010-2026
20एलेक्स हेल्सइंग्लैंड5285234079214449119*29.91144.514615605952009-2026