टेस्ट क्रिकेट को अक्सर धैर्य, तकनीक और लंबी पारियों का खेल माना जाता है, लेकिन समय के साथ इस प्रारूप की बल्लेबाजी भी बदलती गई है। एक दौर था जब टेस्ट मैच में छक्का लगाना जोखिम भरा शॉट माना जाता था, वहीं आज बल्लेबाज इसे अपनी रणनीति का नियमित हिस्सा बना चुके हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। यशस्वी जायसवाल ने फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में 214 रन की पारी के दौरान 12 छक्के जड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की।
यशस्वी जायसवाल ने इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम के 28 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। अकरम ने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक पारी में 12 छक्के लगाए थे। दिलचस्प है कि तेज गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध वसीम अकरम का यह रिकॉर्ड तीन दशक तक बना रहा।
वसीम अकरम ने अपने करियर में 257 प्रथम श्रेणी, 594 लिस्ट ए और पांच टी20 मैच खेले। इसमें उन्होंने क्रमशः 1042, 881 और 8 विकेट यानी कुल 1931 विकेट लिए। वसीम अकरम ने अपने इंटरनेशनल करियर में 104 टेस्ट और 356 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 414 और 502 विकेट लिए। वसीम अकरम के नाम टेस्ट क्रिकेट में तीन शतक भी दर्ज हैं।
- टेस्ट की 1 पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से वसीम अकरम और यशस्वी जायसवाल के नाम है। दोनों ने 1 पारी में 12-12 छक्के जड़े हैं।
- इस सूची के शीर्ष-15 में न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 2-2 बार शामिल हैं। दोनों टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं।
- सूची के शीर्ष 15 में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का दबदबा दिखता है। नाथन एस्टल, ब्रेंडन मैकुलम (दो बार), क्रिस केर्न्स और टिम साउदी इस सूची में शामिल हैं।
टेस्ट में 1 पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष-15 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|1 पारी में बनाए
गए रन
|गेंदों
|4s
|6s
|SR
|टीम
|विपक्ष
|मैदान
|मैच की तारीख
|वसीम अकरम
|257
|363
|22
|12
|70.79
|पाकिस्तान
|जिम्बाब्वे
|शेखपुरा
|17 अक्टूबर 1996
|यशस्वी जायसवाल
|214
|236
|14
|12
|90.67
|भारत
|इंग्लैंड
|राजकोट
|15 फरवरी 2024
|नाथन एस्टल
|222
|168
|28
|11
|132.14
|न्यूजीलैंड
|इंग्लैंड
|क्राइस्टचर्च
|13 मार्च 2002
|मैथ्यू हेडन
|380
|437
|38
|11
|86.95
|ऑस्ट्रेलिया
|जिम्बाब्वे
|वाका
|9 अक्टूबर 2003
|ब्रेंडन मैकलम
|202
|279
|21
|11
|107.44
|न्यूजीलैंड
|पाकिस्तान
|शारजाह
|26 नवंबर 2014
|ब्रेंडन मैकुलम
|195
|134
|18
|11
|145.52
|न्यूजीलैंड
|श्रीलंका
|क्राइस्टचर्च
|26 दिसंबर 2014
|बेन स्टोक्स
|258
|198
|30
|11
|130.3
|इंग्लैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|केपटाउन
|2 जनवरी 2016
|कुसल मेंडिस
|245
|291
|18
|11
|84.19
|श्रीलंका
|आयरलैंड
|गाले
|24 अप्रैल 2023
|वॉली हैमंड
|336
|–
|34
|10
|–
|इंग्लैंड
|न्यूजीलैंड
|ऑकलैंड
|31 मार्च 1933
|क्रिस केर्न्स
|120
|96
|10
|9
|125
|न्यूजीलैंड
|जिम्बाब्वे
|ऑकलैंड
|20 जनवरी 1996
|इंजमाम-उल-हक
|329
|436
|38
|9
|75.45
|पाकिस्तान
|न्यूजीलैंड
|लाहौर
|01 मई 2002
|टिम साउदी
|77
|40
|4
|9
|192.5
|न्यूजीलैंड
|इंग्लैंड
|नेपियर
|22 मार्च 2008
|क्रिस गेल
|333
|437
|34
|9
|76.2
|वेस्टइंडीज
|श्रीलंका
|गाले
|15 नवंबर 2010
|शिमरोन हेटमायर
|93
|92
|1
|9
|101.08
|वेस्टइंडीज
|बांग्लादेश
|मीरपुर
|30 नवंबर 2018
|बेन स्टोक्स
|155
|214
|9
|9
|72.42
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|लॉर्ड्स
|28 जून 2023
वैभव-इशान समेत 4 भारतीय टॉप 10 में, अफरीदी से भी आगे सूर्यवंशी; लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल 2026 के बाद अब परीक्षा श्रीलंका में होगी वनडे ट्राई सीरीज के दौरान। इस सीरीज से पहले लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो वैभव, इशान समेत चार भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)