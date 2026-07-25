साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम है। टॉप-10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। भारत के स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी दूसरे, अभिषेक शर्मा चौथे और इशान किशन छठे नंबर पर हैं। एलन को पीछे छोड़ने के लिए वैभव सूर्यवंशी नंबर-1 बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें 13 छक्के लगाने होंगे।
साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 76 छक्के लगाए हैं। अभिषेक शर्मा 74 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। उन्हें रिकेल्टन से आगे निकलने के लिए 3 छक्के लगाने हैं। ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह और भारत के इशान किशन ने 71-71 छक्के लगाए हैं।
|#
|बल्लेबाज़
|टीम
|मैच
|रन
|HS
|Avg
|SR
|4s
|6s
|1
|FH एलेन
|NZ
|41
|1277
|101
|34.51
|193.19
|108
|93
|2
|V सूर्यवंशी
|IND
|20
|868
|103
|43.40
|233.96
|68
|81
|3
|RD रिकेलटन
|SA
|34
|1070
|123*
|36.89
|168.76
|83
|76
|4
|अभिषेक शर्मा
|IND
|36
|1067
|135*
|31.38
|197.59
|105
|74
|5
|करनबीर सिंह
|AUT
|19
|812
|164
|50.75
|190.16
|64
|71
|5
|ईशान किशन
|IND
|36
|1304
|103
|36.22
|181.36
|133
|71
|7
|MR मार्श
|AUS
|29
|1169
|111
|41.75
|155.86
|112
|69
|8
|N पूरन
|WI
|33
|828
|106
|28.55
|142.02
|53
|66
|9
|Q डी कॉक
|SA
|32
|920
|115
|31.72
|152.31
|75
|58
|10
|SO हेटमायर
|WI
|35
|814
|85
|28.06
|160.23
|54
|57
हेटमायर-डिकॉक भी टॉप-10 में शामिल
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 69 और वेस्टइंडीज के निकोल्स पूरन ने 66 छक्के लगाए हैं। दोनों इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने 58 और वेस्टइंडीज के शिरमोन हेटमायर ने 56 छक्के लगाए हैं।
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