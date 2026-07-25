साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम है। टॉप-10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। भारत के स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी दूसरे, अभिषेक शर्मा चौथे और इशान किशन छठे नंबर पर हैं। एलन को पीछे छोड़ने के लिए वैभव सूर्यवंशी नंबर-1 बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें 13 छक्के लगाने होंगे।

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 76 छक्के लगाए हैं। अभिषेक शर्मा 74 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। उन्हें रिकेल्टन से आगे निकलने के लिए 3 छक्के लगाने हैं। ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह और भारत के इशान किशन ने 71-71 छक्के लगाए हैं।

T20 — 2026 सीज़न
2026 में सर्वाधिक छक्के — T20
शीर्ष 10 बल्लेबाज़ · सभी T20 फॉर्मेट · 2026
सर्वोच्च छक्के
93 — एलेन
भारत शीर्ष
81 — सूर्यवंशी
सर्वोच्च SR
233.96
भारतीय खिलाड़ी
3 / 10
छक्के चार्ट
स्ट्राइक रेट
तालिका
सभी (10)
भारतीय
विदेशी
1
FH एलेनKKR/NZ/PS/SF/TR-M
NZ
93
41 मैच
2
V सूर्यवंशीIND/RR
IND
81
20 मैच
3
RD रिकेलटनMI/MI NY/MICT/SA/SRL-M
SA
76
34 मैच
4
अभिषेक शर्माIND/SRH
IND
74
36 मैच
5
करनबीर सिंहAUT
AUT
71
19 मैच
5
ईशान किशनIND/SRH
IND
71
36 मैच
7
MR मार्शAUS/LSG/PS/SRL-M
AUS
69
29 मैच
8
N पूरनLSG/MI NY/MICT/MIL-M
WI
66
33 मैच
9
Q डी कॉकMI/MI NY/SA/SEC
SA
58
32 मैच
10
SO हेटमायरGAW/RR/SEO/WI
WI
57
35 मैच
स्ट्राइक रेट — उच्च से निम्न (233.96 आधार)
1
V सूर्यवंशीIND/RR · 20 मैच
233.96
2
अभिषेक शर्माIND/SRH · 36 मैच
197.59
3
FH एलेनNZ/KKR · 41 मैच
193.19
4
करनबीर सिंहAUT · 19 मैच
190.16
5
ईशान किशनIND/SRH · 36 मैच
181.36
6
RD रिकेलटनSA/MI · 34 मैच
168.76
7
SO हेटमायरWI/RR · 35 मैच
160.23
8
Q डी कॉकSA/MI · 32 मैच
152.31
9
N पूरनWI/LSG · 33 मैच
142.02
10
MR मार्शAUS/LSG · 29 मैच
155.86
# बल्लेबाज़ टीम मैच रन HS Avg SR 4s 6s
1FH एलेन NZ 411277 10134.51 193.19108 93
2V सूर्यवंशी IND 20868 10343.40 233.9668 81
3RD रिकेलटन SA 341070 123*36.89 168.7683 76
4अभिषेक शर्मा IND 361067 135*31.38 197.59105 74
5करनबीर सिंह AUT 19812 16450.75 190.1664 71
5ईशान किशन IND 361304 10336.22 181.36133 71
7MR मार्श AUS 291169 11141.75 155.86112 69
8N पूरन WI 33828 10628.55 142.0253 66
9Q डी कॉक SA 32920 11531.72 152.3175 58
10SO हेटमायर WI 35814 8528.06 160.2354 57
सभी T20 फॉर्मेट · 2026 · स्रोत: ESPNCricinfo
स्रोत: ESPNCricinfo · सभी T20 · 2026
Jansatta InfoGenIE
HTML + CSS Copied to Clipboard

हेटमायर-डिकॉक भी टॉप-10 में शामिल

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 69 और वेस्टइंडीज के निकोल्स पूरन ने 66 छक्के लगाए हैं। दोनों इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने 58 और वेस्टइंडीज के शिरमोन हेटमायर ने 56 छक्के लगाए हैं।

एक कैलेंडर वर्ष में T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 भारतीय

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बैटर्स की लिस्ट में सूर्यकुमार, इशान, अभिषेक, रोहित, कोहली सब मौजूद हैं। पूरी खबर पढ़ें