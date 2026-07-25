साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम है। टॉप-10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। भारत के स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी दूसरे, अभिषेक शर्मा चौथे और इशान किशन छठे नंबर पर हैं। एलन को पीछे छोड़ने के लिए वैभव सूर्यवंशी नंबर-1 बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें 13 छक्के लगाने होंगे।

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 76 छक्के लगाए हैं। अभिषेक शर्मा 74 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। उन्हें रिकेल्टन से आगे निकलने के लिए 3 छक्के लगाने हैं। ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह और भारत के इशान किशन ने 71-71 छक्के लगाए हैं।

T20 — 2026 सीज़न 2026 में सर्वाधिक छक्के — T20 शीर्ष 10 बल्लेबाज़ · सभी T20 फॉर्मेट · 2026 सर्वोच्च छक्के 93 — एलेन भारत शीर्ष 81 — सूर्यवंशी सर्वोच्च SR 233.96 भारतीय खिलाड़ी 3 / 10 छक्के चार्ट स्ट्राइक रेट तालिका सभी (10) भारतीय विदेशी 1 FH एलेन KKR/NZ/PS/SF/TR-M NZ 93 41 मैच 2 V सूर्यवंशी IND/RR IND 81 20 मैच 3 RD रिकेलटन MI/MI NY/MICT/SA/SRL-M SA 76 34 मैच 4 अभिषेक शर्मा IND/SRH IND 74 36 मैच 5 करनबीर सिंह AUT AUT 71 19 मैच 5 ईशान किशन IND/SRH IND 71 36 मैच 7 MR मार्श AUS/LSG/PS/SRL-M AUS 69 29 मैच 8 N पूरन LSG/MI NY/MICT/MIL-M WI 66 33 मैच 9 Q डी कॉक MI/MI NY/SA/SEC SA 58 32 मैच 10 SO हेटमायर GAW/RR/SEO/WI WI 57 35 मैच स्ट्राइक रेट — उच्च से निम्न (233.96 आधार) 1 V सूर्यवंशी IND/RR · 20 मैच 233.96 2 अभिषेक शर्मा IND/SRH · 36 मैच 197.59 3 FH एलेन NZ/KKR · 41 मैच 193.19 4 करनबीर सिंह AUT · 19 मैच 190.16 5 ईशान किशन IND/SRH · 36 मैच 181.36 6 RD रिकेलटन SA/MI · 34 मैच 168.76 7 SO हेटमायर WI/RR · 35 मैच 160.23 8 Q डी कॉक SA/MI · 32 मैच 152.31 9 N पूरन WI/LSG · 33 मैच 142.02 10 MR मार्श AUS/LSG · 29 मैच 155.86 # बल्लेबाज़ टीम मैच रन HS Avg SR 4s 6s 1 FH एलेन NZ 41 1277 101 34.51 193.19 108 93 2 V सूर्यवंशी IND 20 868 103 43.40 233.96 68 81 3 RD रिकेलटन SA 34 1070 123* 36.89 168.76 83 76 4 अभिषेक शर्मा IND 36 1067 135* 31.38 197.59 105 74 5 करनबीर सिंह AUT 19 812 164 50.75 190.16 64 71 5 ईशान किशन IND 36 1304 103 36.22 181.36 133 71 7 MR मार्श AUS 29 1169 111 41.75 155.86 112 69 8 N पूरन WI 33 828 106 28.55 142.02 53 66 9 Q डी कॉक SA 32 920 115 31.72 152.31 75 58 10 SO हेटमायर WI 35 814 85 28.06 160.23 54 57 स्रोत: ESPNCricinfo · सभी T20 · 2026 Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

हेटमायर-डिकॉक भी टॉप-10 में शामिल

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 69 और वेस्टइंडीज के निकोल्स पूरन ने 66 छक्के लगाए हैं। दोनों इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने 58 और वेस्टइंडीज के शिरमोन हेटमायर ने 56 छक्के लगाए हैं।

एक कैलेंडर वर्ष में T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 भारतीय

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बैटर्स की लिस्ट में सूर्यकुमार, इशान, अभिषेक, रोहित, कोहली सब मौजूद हैं। पूरी खबर पढ़ें।