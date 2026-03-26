वनडे क्रिकेट में एक तरफ जहां सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी (264 रन) साथ ही सबसे ज्यादा दोहरे शतक (3) लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है तो वहीं इस प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भी रोहित शर्मा पहले स्थान पर मौजूद हैं। रोहित वनडे में एकमात्र ऐसे भारतीय बैटर हैं जिनके नाम पर 350 से ज्यादा छक्के दर्ज हैं।

कमाल की बात ये है कि भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं तो वहीं भारत के पूर्व तूफानी ओपनर वीरेंद्र सहवाग सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में युवराज सिंह से पीछे हैं जो नंबर 4 पर या फिर कई बार उससे नीचे बल्लेबाजी के लिए आते थे।

रोहित ने लगाए हैं 357 छक्के

रोहित ने भारत के लिए अब तक 282 वनडे खेले हैं जिसमें उनके नाम पर 357 छक्के दर्ज हैं। वो इस प्रारूप में अभी खेल रहे हैं और जिस गति से वो रन बनाते और शॉट लगाते हैं वो 400 का आंकड़ा शायद छू सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी हैं जिन्होंने 350 मैचों में 229 छक्के लगाए थे। भारत के लिए सबसे ज्यादा 462 वनडे खेलने वाले सचिन तेंदुकर ने 195 छक्के लगाए थे।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पूर्ब भारतीय कप्तान गांगुली हैं जिन्होंने 311 वनडे मैच खेलकर कुल 190 छक्के लगाए थे जबकि विराट कोहली इस सूची में 168 छक्कों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद हैं। कोहली ने अब तक कुल 311 वनडे मैच खेले हैं। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं जबकि सहवाग 7वें नंबर पर हैं। युवराज ने 304 मैचों में 155 छक्के लगाए थे जबकि सहवाग ने 251 मैचों में 136 छक्के जड़े थे।

भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों में 8वें स्थान पर सुरेश रैना हैं जिन्होंने 226 मैचों में 120 सिक्स लगाए थे जबकि नौवें स्थान पर अजय जडेजा मौजूद हैं जिन्होंने 196 मैचों में 85 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर शिखर धवन हैं जिन्होंने 79 छक्के लगाए थे और उन्होंने 167 मैच खेले थे।

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय बैटर

रोहित शर्मा– 282 मैच, 357 छक्के

एमएस धोनी- 350 मैच, 229 छक्के

सचिन तेंदुलकर- 463 मैच, 195 छक्के

सौरव गांगुली- 311 मैच, 190 छक्के

विराट कोहली- 311 मैच, 168 छक्के

युवराज सिंह- 304 मैच, 155 छक्के

वीरेंद्र सहवाग- 251 मैच, 136 छक्के

सुरेश रैना- 226 मैच, 120 छक्के

अजय जडेजा- 196 मैच, 85 छक्के

शिखर धवन- 167 मैच, 79 छक्के

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