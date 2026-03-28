इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च यानी शनिवार से हो रही है और एक बार फिर से 10 टीमें चैंपियन बनने के लिए मशक्कत करती हुई नजर आएंगी। इस सीजन में कुल 74 मैच खेले जाएंगे और एक से बढ़कर एक गेंदबाज व बल्लेबाज अपनी क्षमता दिखाते हुए इस लीग में नजर आएंगे।

आईपीएल में जमकर कर चौके और छक्के लगते हैं और इसके दर्शकों का खूब मनोरंजन होता है। इस सीजन में भी एक से बढ़कर एक हिटर खेल रहे हैं जो लंबे-लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सीजन में कौन सबसे ज्यादा छक्के लगाएगा इसको लेकर स्टार स्पोर्ट्स पर पूर्व क्रिकेटर्स ने अपने-अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम बताए।

हरभजन सिंह ने कहा वैभव लगाएगा सबसे ज्यादा छक्के

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बताया कि आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी लगाएंगे। यही नहीं भज्जी एक मात्र ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने वैभव को ऊपर अपना दांव लगाया जबकि हैदराबाद के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा पर चार खिलाड़ियों ने दांव लगाया। चेतेश्वर पुजारा, मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला और वरुण एरोन ने एक सुर में कहा कि अभिषेक सबसे ज्यादा छक्के लगाने में सफल हो सकते हैं।

बालाजी ने लिया रोहित शर्मा का नाम

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने इसके लिए मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिया तो वहीं फॉफ डुप्लेसिस ने कहा कि इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड लगा सकते हैं। सबा करीम और वरुण एरोन ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इशान किशन सबसे ज्यादा सिक्स लगाने में सफल रहेंगे।

क्रिकेट एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी, आईपीएल 2026 में कौन लगाएगा सबसे ज्यादा छक्के

हरभजन सिंह -वैभव सूर्यवंशी

चेतेश्वर पुजारा – अभिषेक शर्मा

मोहम्मद कैफ – अभिषेक शर्मा

पीयूष चावला – अभिषेक शर्मा

वरुण एरोन – अभिषेक या ईशान

सबा करीम – ईशान किशन

लक्ष्मिपति बालाजी – रोहित शर्मा

फॉफ डुप्लेसिस – ट्रेविस हेड

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