आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी और इस सीजन में भी हमें कई बड़ी पारियां देखने को मिल सकती हैं। ये आईपीएल का 19वां सीजन होगा, लेकिन इससे पहले यानी पिछले 18 सीजन में ऐसे कई बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने गजब की बैटिंग की है और छक्के लगाने में भी कमाल किया है।

आईपीएल में ओवरऑल एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर तो क्रिस गेल थे जिन्होंने साल 2013 में अपनी इनिंग के दौरान कुल 17 छक्के लगाए थे जो अब तक नहीं टूटा है तो वहीं इस लीग की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स की करें तो इसमें भी कई दिग्गज शामिल हैं। हालांकि गेल से आगे तो कोई नहीं निकल पाया, लेकिन छक्के लगाने में भारतीय बैटर्स ने भी कमाल किया है।

मुरली विजय टॉप पर

आईपीएल में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर मुरली विजय हैं जिन्होंने साल 2010 में राजस्थान के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 11 छक्के लगाए थे और ये रिकॉर्ड अब तक कायम है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल एक साथ यानी संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इन तीनों बल्लेबाजों ने आईपीएल में अपनी पारी के दौरान 10-10 छक्के लगाने का कमाल किया है।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कुल 9 बल्लेबाज शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल की एक पारी में 9-9 छक्के लगाए थे। तीसरे नंबर पर जो बल्लेबाज संयुक्त रूप से मौजूद हैं उनमें युवराज सिंह, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन, इशान किशन, रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर यूसुफ पठान, वीरेंद्र सहवाग, रिद्धिमान साहा जैसे बटर्स हैं जिन्होंने आईपीएल की एक पारी में 8-8 छक्के लगाए थे।

आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-4 भारतीय

मुरली विजय- 11 छक्के बनाम राजस्थान, 2010

संजू सैमसन- 10 छक्के बनाम आरसीबी, 2018

श्रेयस अय्यर- 10 छक्के बनाम केकेआर, 2018

शुभमन गिल- 10 छक्के बनाम मुंबई, 2023

युवराज सिंह- 9 छक्के बनाम डेयरडेविल्स, 2014

ऋषभ पंत- 9 छक्के बनाम गुजरात, 2017

दिनेश कार्तिक- 9 छक्के बनाम राजस्थान, 2019

हार्दिक पंड्या- 9 छक्के बनाम कोलकाता, 2019

संजू सैमसन- 9 छक्के बनाम सीएसके, 2020

इशान किशन- 9 छक्के बनाम आरसीबी, 2020

रॉबिन उथप्पा- 9 छक्के बनाम आरसीबी, 2022

ऋतुराज गायकवाड़- 9 छक्के बनाम गुजरात, 2023

वेंकटेश अय्यर- 9 छक्के बनाम मुंबई, 2023

यूसुफ पठान- 8 छक्के बनाम मुंबई, 2010

वीरेंद्र सहवाग- 8 छक्के बनाम सीएसके, 2014

रिद्धिमान साहा- 8 छक्के बनाम केकेआर, 2014

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