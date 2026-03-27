आईपीएल 2026 में एक बार फिर से भारतीय और विदेशी बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा। इस सीजन में फिर से अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, इशान किशन, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी जैसे बैटर अपने बल्ले का दम दिखाते हुए नजर आएंगे, लेकिन कौन सबसे ज्यादा छक्के लगाएगा इस पर सबकी निगाहें लगी रहेगी।

अभिषेक शर्मा एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

आईपीएल 2026 से ठीक पहले बात अगर इस लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बैटर्स की बात की जाए को इसमें पहले स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बैटर अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर हैं। अभिषेक ने ये कमाल साल 2024 में किया था और इस सीजन में कुल 42 छक्के लगाए थे तो वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स के मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने पिछले सीजन में यानी आईपीएल 2025 में कुल 39 छक्के जड़े थे।

ऋषभ पंत हैं चौथे नंबर पर मौजूद

भारत की तरफ से आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव संयुक्त रूप से मौजूद हैं। कोहली ने साल 2024 में कुल 38 छक्के लगाए थे जबकि सूर्यकुमार यादव ने साल 2025 में कुल 38 छक्के जड़े थे। वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत मौजूद हैं जिन्होंने साल 2018 में कुल 37 छक्के लगाए थे। पांचवें स्थान पर हैदराबाद के स्टैंडइन कप्तान इशान किशन केएल राहुल के साथ हैं। इशान ने साल 2020 में 30 छक्के जबकि केएल राहुल ने 2021 में कुल 30 छक्के जड़े थे।

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

अभिषेक शर्मा- 42 छक्के, 2024

श्रेयस अय्यर- 39 छक्के, 2025

विराट कोहली- 38 छक्के, 2024

सूर्यकुमार यादव- 38 छक्के, 2025

ऋषभ पंत- 37 छक्के, 2018

इशान किशन- 30 छक्के, 2020

केएल राहुल- 30 छक्के, 2021

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