टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट कहा जाता है और हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो देश के लिए क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में खेले। टेस्ट क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी की असली परीक्षा हर तरह से होती है कि वो मानसिक तौर पर, तकनीकी रूप से, शारीरिक रूप से कितना सक्षम और मजबूत है। वैसे तो टेस्ट क्रिकेट में कई भारतीय खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में ऋषभ पंत पहले स्थान पर मौजूद हैं।

टेस्ट प्रारूप में उस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत नहीं होती जैसी कि वनडे या टी20 में होती है। इस प्रारूप में धैर्य के साथ टीम की स्थिति और समय को देखते हुए खेलना पड़ता है। शायद यही कारण है कि टेस्ट क्रिकेट में चौके और छक्कों की बरसात नहीं होती। हालांकि अब समय के साथ टेस्ट में भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं और ऐसे खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है जो इसमें भी तेज गति से रन बनाना पसंद करते हैं।

ऋषभ पंत के नाम हैं सबसे ज्यादा छक्के

ऋषभ पंत की बात करें तो वो टेस्ट में भी काफी आक्रामक होकर खेलते हैं और उन्हें इसमें लंबे शॉट्स लगाना पसंद है और यही कारण है कि वो अभी इस प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर हैं। पंत ने अब तक खेले 49 टेस्ट मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा 94 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 90 छक्के लगाे थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 67 मैचों में कुल 88 छक्के जड़े थे।

टेस्ट में सचिन ने लगाए 200 मैचों में 69 छक्के

भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने इस प्रारूप में 89 मैचों में 82 छक्के लगाए हैं जबकि एमएस धोनी 90 मैचों में 78 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में कुल 69 छक्के लगाए थे और वो लिस्ट में छठे स्थान पर हैं जबकि कपिल देव 61 सिक्स के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। कपिल ने इतने छक्के 131 टेस्ट मैचों में लगाए थे।

यशस्वी जायसवाल 10वें स्थान पर मौजूद

इस सूची में 8वें स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली हैं जिन्होंने अपने करियर में कुल 113 टेस्ट मैच खेले थे और इस दौरान उन्होंने 57 छक्के जड़े थे जबकि भारत के मौजूदा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं। गिल ने अब तक खेले 40 टेस्ट मैचों में 46 छक्के लगाए हैं जबकि 10वें स्थान पर मौजूद यश्सवी जायसवाल ने 28 टेस्ट मैचों में ही 45 छक्के जड़े हैं। इस लिस्ट में सिर्फ पंत, गिल और जायसवाल ही भारत के लिए टेस्ट प्रारूप में खेल रहे हैं और उनके पास नए रिकॉर्ड बनाने के मौके हैं।

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय बैटर

ऋषभ पंत- 94 छक्के

वीरेंद्र सहवाग- 90 छक्के

रोहित शर्मा- 88 छक्के

रविंद्र जडेजा- 82 छक्के

एमएस धोनी- 78 छक्के

सचिन तेंदुलकर- 69 छक्के

कपिल देव- 61 छक्के

सौरव गांगुली- 57 छक्के

शुभमन गिल- 46 छक्के

यशस्वी जायसवाल- 45 छक्के

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