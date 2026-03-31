मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान व स्टार ओपनर बैटर रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 का आगाज शानदार अंदाज में किया और उन्होंने अपनी टीम के पहले लीग मैच में ऐसी बल्लेबाजी कर दी सब हैरान रह गए। रोहित अब भारत के लिए सिर्फ एक ही प्रारूप मं खेलते हैं और वो लगातार मैदान पर नहीं रहते इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से हाई स्कोर वाले मैच में बेखौफ अंदाज में बैटिंग की वो देखने योग्य था।

केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा रन रोहित के नाम

रोहित शर्मा ने केकेआर के खिलाफ 38 गेंदों पर 78 रन बनाए और वो इस टीम के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच गए जहां पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर थे। यानी रोहित शर्मा अब वार्नर से आगे निकल गए। रोहित ने केकेआर के खिलाफ अब तक कुल 1161 रन बना लिए हैं तो वहीं वार्नर ने इस टीम के विरुद्ध कुल 1093 रन बनाए थे।

तीसरे नंबर पर हैं विराट कोहली

रोहित शर्मा केकेआर के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर भी बने। वहीं इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने अब तक कुल 1021 रन बनाए हैं। वहीं शिखर धवन जो अब आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं इस सूची में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ कुल 907 रन बनाए थे। सुरेश रैना लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने अपने आईपीएल करियर के दौरान केकेआर के विरुद्ध 829 रन बनाए थे।

आईपीएल में केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

रोहित शर्मा- 1161 रन

डेविड वार्नर- 1093 रन

विराट कोहली- 1021 रन

शिखर धवन- 907 रन

सुरेश रैना- 829 रन

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